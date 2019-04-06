Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день

Новости Украины: Благовещение Пресвятой Богородицы — один из величайших праздников православной церкви, дата которого не меняется.Благовещение ежегодно отмечаем 7 апреля.

Праздник Благовещения по обычаям наступает за три недели до Пасхи. Сам праздник, согласно истории, возвещает новую эру в истории человечества, ведь по преданию, в этот день Архангел Гавриил пришел к Марии из Назарета, чтобы объявить ей о непорочном зачатии и рождении Сына Божьего. Что можно и чего нельзя делать в этот день – читайте в нашем материале.

Праздник Благовещения отмечается ровно за девять месяцев до Рождества Христова и за три недели до Пасхи. При этом, этот праздник отмечается каждый год в одно и то же время – 7 апреля и не зависит от церковного календаря. Кроме того, Благовещение считается одним из 12 наиболее важных праздников христиан. С этим днем в церковных традициях и народных поверьях связано множество правил и верований.

Говорят, что весна в этот день окончательно поборола зиму, Бог благословляет землю и открывает ее для сева, а потому только после Благовещения можно было начинать полевые работы.

Церковь в этот день рекомендует православным верующим отложить дела, чтобы посетить церковь или помолиться дома. В этот день нет запрета на работу, но не стоит забывать о том, что во время праздника очень важны молитвы. Они помогают очистить душу от негатива, поэтому пренебрегать ими не стоит.

В праздничный день в строгом меню Великого поста допускается послабление, и верующие могут позволить себе продукты с рыбой.

В день Благовещения в народных традициях есть масса обрядов и ритуалов, которые соблюдаются испокон веков. Они помогают достичь процветания и благополучия, привлечь в жизнь удачу и избавиться от накопленного за зиму негатива. Также во время Благовещения можно погадать на будущее, чтобы знать, к чему готовиться в ближайшее время. Однако священники призывают отказаться от гаданий и суеверий, которые не одобряются церковью.

Самое главное, что обязательно следует сделать в столь великое празднество – это посетить храм, чтобы вознести молитвы Богородице.

Символом праздника является белый голубь. Поэтому существует давняя традиция выпускать на Благовещение в небо этих птиц. Считается, что белый голубь олицетворяет собой чистоту. Поэтому вы тоже можете выпустить в этот праздник белого голубя. Люди верят, что эти птицы способны донести до самого Господа вести о добрых делах и поступках человека, а также передать ему самые сокровенные просьбы.

Что можно и нужно делать во время Благовещения:

Можно стирать и заниматься другими бытовыми делами.

Можно во время Благовещения совершать крещение, но обычно в этот день церковнослужители заняты проведением праздничной службы и причастием. Поэтому стоит перенести таинство на другой подходящий для этого день.

Все, что касается рукоделия, будь то вязание, вышивание или иные работы, выполнять можно, если вы уделили должное время молитвам и семье.

Если в Благовещение от утра до полуночи назвать мужа сорок раз "милый", весь год муж будет любить и холить.