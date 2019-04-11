Итоги 10 апреля: Черная дыра, запрет на товары из РФ и перенос Brexit

Новости Украины: Порошенко снова сдал анализы на Олимпийском для VADA. Украина расширила запрет на товары из России. Кабмин согласовал увольнение Степанова и Гордеева. Ученые впервые в истории показали изображение черной дыры. Британия и Евросоюз договорились о переносе Brexit. Такими были главные новости среды, 10 апреля, в Украине и мире.

Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

Петр Порошенко снова сдал анализы на Олимпийском для VADA, а Зеленский отказался совершить аналогичный поступок.

Результаты анализов действующего президента будут известны через 2-3 дня. Порошенко отметил, что не считает сдачу анализов унижением.

После того, как Зеленский отказался снова сдать анализы, под его офис приехали люди с символикой Автомайдана. Они призвали экс-шоумена таки сдать анализы VADA. Однако, позже на странице Автомайдана на Facebook появилась информация, что "Автомайдан к этой фейковой акции не имеет никакого отношения".

Кроме анализов, кандидаты еще прислали запросы в НСК "Олимпийский" - Порошенко на 14 (на 14:14) и 19 апреля, Зеленский - на 19. Однако известно, что с 19 по 21 апреля на "Олимпийском" будет проходить Киевская международная книжная ярмарка "Медвин: Книжный мир".

Со всего серьезным выдается только то, что 12 апреля оба кандидата встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В МВФ спрогнозировали курс гривны и финансовые потребности

Международный валютный фонд дал прогноз по численности населения Украины на период до 2024 года. По данным организации, за шесть лет население страны уменьшится на один миллион человек.

Также, согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару будет постепенно понижаться и в 2024 году достигнет 31,9 грн/доллар.

При этом дефицит госбюджета Украины в 2021 году сократится до 2,2% ВВП, а в период с 2022 по 2024 год составит по 2% ВВП ежегодно.

Украина расширила эмбарго на российские товары

Кабинет Министров на заседании 10 апреля расширил торговые санкции против России, расширив список запрещенных для импорта в Украину товаров из страны-агрессора.

В Министерстве экономического развития отметили, что новый запрет не приведет к дефициту товаров или к повышению цены на них. Отныне запрет распространяется на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, проводники электрические на напряжение свыше 1000 В.

В 2018 году импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов, что почти в два раза выше показателей 2017 года.

Кроме того, под санкции попали товары из стекла - банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и напитков и стеклянные емкости.

Уволены два губернатора

Кабмин поддержал Президента и одобрил указы об увольнении двух председателей областных государственных администраций - Максима Степанова (Одесса) и Андрея Гордеева (Херсон).

6 апреля Президент Украины Петр Порошенко своими указами отстранил Степанова Порошенко отстранил главу Одесской ОГА с должности председателя Одесской обладминистрации и временно возложил исполнение обязанностей председателя ОГА на первого заместителя ее руководителя Сергея Паращенко. Что касается увольнения Гордеева, то он ушел в отставку с поста председателя Херсонской ОГА по собственному желанию. Активисты и отец убитой советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк обвиняют Гордеева в сотрудничестве с подозреваемыми в убийстве женщины.

Британия и Евросоюз договорились о переносе Brexit

ЕС и Великобритания согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября.

При этом в заявлении по итогам экстренного саммита в Брюсселе говорится, что решение об отсрочке перестает применяться 31 мая 2019 года в случае, если Британия не проведет выборы в Европарламент и не ратифицирует соглашение о выходе до 22 мая 2019 года.

"Европейский союз 27 государств-членов согласовал продление статьи 50 (договора о ЕС - ред.). Теперь я буду встречаться с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу согласия правительства Великобритании", - написал Д.Туск в своем "Твиттере".

Историческое достижение ученых

Сегодня ученые впервые в истории показали изображение черной дыры. Чтобы сделать первое фото горизонта черной дыры, ученые объединили несколько телескопов мира в один сверхмощный телескоп.

Во время трансляции международное объединение ученых Event Horizon Telescope сфотографировало Sagittarius A* - это черная дыра в центре нашей галактики, масса которой в 4 миллиона раз превышает массу Солнца.

Впервые в истории показали изображение черной дыры: видео на 40:37

Почему это важно. Если ученые действительно смогут сделать реальный снимок черной дыры, то это позволит лучше понять природу таких космических тел, а также проверить общую теорию относительности, теории квантовой механики и тому подобное.

Наблюдение позволит отсортировать самые безумные теории о черных дырах. Также ученые смогут узнать до сих пор неизвестную информацию о черной дыре.

Украинская спортсменка завоевала престижную премию

По итогам экспертного голосования, женщиной года в этой номинации была признана двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа.

В номинации, посвященной украинскам спортсменкам, Прищепа обошла теннисистку Элину Свитолину, дзюдоистку Дарью Белодед, легкоатлетку Марину Бех и Елену Костевич, выступающую в стрельбе из пистолета.