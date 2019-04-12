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Украинец пытался незаконно переправить через границу автозапчасти

Украинец пытался незаконно переправить через границу автозапчасти
17:23 Сегодня Телеграф interfax.com.ua vesti-ukr.com

Новости Украины: Гражданин Украины, пытавшийся вывезти в Россию автозапчасти в специально обустроенном тайнике в топливном баке, остался без автомобиля.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, мужчина (1981 года рождения) ехал в Россию через пункт пропуска "Гоптовка" (Харьковская обл).

"В топливном баке автомобиля Ford (1989 года выпуска) он пытался незаконно переместить через границу почти 6 тыс. штук запчастей для автомобилей. Чтобы достать весь товар, правоохранителям пришлось демонтировать топливный бак", - говорится в сообщении.

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Изъятый автомобиль правоохранители оценили в 35 тыс. грн, а стоимость запчастей устанавливается.

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Россия, Автомобиль, Полиция, Пограничники, Контрабанда, Граница, Мужчина, Тайник, Гражданин, Запчасти.
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