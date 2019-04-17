Итоги 16 апреля: Нотр-Дам после пожара, анонс дебатов и победа Укрнафты

Новости Украины: Штабы кандидатов в президенты заключили договор о проведении дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля. Суд выпустил на свободу скандальных Савченко и Рубана. Огонь в Нотр-Дам де Пари ликвидировали: что с памятником сейчас. Укрнафта выиграла суд у России. Новые рейтинги кандидатов Такими были главные новости вторника, 16 апреля, в Украине и мире.

Соглашение о дебатах

Днем 16 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев сообщил, что команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийским" относительно проведения дебатов.

"Утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК "Олимпийский", представителями избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля",– отметил он.

В то же время, представитель команды Порошенко так и не сказал, на сколько времени стадион арендовали, но, по его словам, времени должно хватить. Регламент дебатов еще предстоит обсудить.

"Пока мы имеем разные философии видения этого события: одни планируют феерическое шоу, концерт, а другая команда ориентируется на содержательные дебаты по тем вопросам, которые касаются сферы конституционных полномочий президента. Поэтому, наверное, эти переговоры будут очень тяжелыми, но мы надеемся, что команда Зеленского все же продемонстрирует свое желание не уходить дебатов и провести настоящую дискуссию между кандидатами", – добавил представитель команды Порошенко.

В свою очередь, в штабе Зеленского подтвердили подписание трехстороннего соглашения со штабом Порошенко и НСК "Олимпийский" по проведению дебатов 19 апреля. При этом указали на "нелогичность некоторых действий оппонентов".

Отдельно спикер штаба Разумков отметил, что в Зеленского ожидают ответа от Порошенко на предложение о квотах сторонников участников дебатов, которые смогут на них присутствовать: "Речь идет о том, чтобы, например, было 30% сторонников нашего кандидата, 30% сторонников их кандидата и 40% людей, которые могут не быть сторонниками одного или другого кандидата. Это было бы правильно, чтобы не создавать "теплой ванны" ни одному из кандидатов".

Новые рейтинги кандидатов

Киевский международный институт социологии провел опрос общественного мнения по результатам второго тура президентских выборов.

За кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 72,2% опрошенных украинцев, которые определились с выбором и пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко – 25,4% респондентов. Еще 2,4% – испортили бы бюллетень.

В победу Владимира Зеленского верят 57,2% избирателей. 14,1% респондентов считают, что следующим президентом станет Петр Порошенко. Еще 28,7% – не определились или отказались отвечать на вопросы.

Кроме того, 54% респондентов "точно будут голосовать" 21 апреля, еще 18,8% "скорее будут голосовать". Скорее или точно не собираются голосовать – 15,5%. Затруднились или отказались отвечать – 11,7%. Опрос провели с 9 по 14 апреля. Социологи опросили 2004 респондентов.

Освобождение Савченко и Рубана

Народного депутата Надежду Савченко выпустили из-под ареста. Также вместе с ней на свободу вышел бывший руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

Такое решение Броварской городской суд принял в связи с истечением срока их ареста, который истек в 00:00 16 апреля 2019 года. Перед этим судьи не продлили как Савченко, так и Рубану меру пресечения.

Сама Савченко, комментируя свое освобождение, подчеркнула, что "будет бороться за Украину". Также она заявила, что докажет свою невиновность и выигрывает в этом суде. На следующем судебном заседании прокуроры будут требовать вернуть обоих подозреваемых под арест. Обоих подозревают в подготовке теракта в центре Киева.

Нотр-Дам де Пари: в каком состоянии собор после страшного пожара

Утром 16 апреля пожарные наконец смогли ликвидировать масштабный огонь, который вспыхнул в культовом соборе Парижской Богоматери в сердце французской столицы. Возгорание произошло около 18:20 15 апреля, погасить его смогли только через 9 часов. Всю ночь парижане со слезами на глазах наблюдали за разрушением живой истории и молились за спасение храма.

Огонь сильно повредил здание, но основные конструкции остались целыми. Пламя разрушило верхнюю часть 96-метрового шпиля храма, часы и большую часть кровли, также в храме переживают за витражи. Хотя большая их часть и уцелела, они все же поддались воздействию высокой температуры. Также в результате обвала крыши в одном месте пробита большая дыра в потолке. В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились.

Из горящего собора удалось спасти часть святынь – терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест Нотр-Дама, тунику святого Людовика и несколько картин. Однако, большие полотна вынести было невозможно, поэтому огонь уничтожил их. Музееведы пока проводят осмотр уцелевших предметов из Собора. Говорят, не пострадали, как минимум 30% ценностей.

Президент Франции Эмануэль Макрон пообещал восстановить в ближайшие годы поврежденный при пожаре средневековый Собор. Деньги на это будут собирать у всех желающих.

Укрнафта выиграла суд у России

Международный арбитражный суд принял решение взыскать с РФ в пользу ПАО Укрнафта 44,4 миллиона долларов компенсации за экспроприацию имущества компании в аннексированом Крыму.

В компании отметили, что в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, незаконные вооруженные формирования захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций Укрнафты.

В Минюсте РФ сообщили, что не признают законность решения международного арбитража в Гааге, который обязал Москву выплатить украинской компании компенсацию. Российская сторона утверждает, что у данного суда нет юрисдикции на рассмотрение подобного иска.

Украина обратилась в трибунал из-за захвата моряков в Керченском проливе

Президент Петр Порошенко сообщил, что Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой ввести меры против России с требованием освободить три корабля и 24 военнослужащих, которые были захвачены у Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Высший совет правосудия Украины выбрал нового главу

Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк обратился с заявлением, в котором попросил прекратить его полномочия. Новым главой ВСП назначили Владимира Говоруху.

"Сегодня завершился важный четырехлетний период пребывания И.Бенедисюка на должности председателя ВСП, которому члены совета дважды доверили руководить органом судейского управления. Это было время колоссальных, фундаментальных изменений, когда орган был преобразован в орган судейского управления, а позорные явления в судебной власти, имевшие место, получали надлежащую публичную и правовую оценку", - отметила руководитель пресс-центра судебной власти Украины Оксана Лысенко на своей странице в Facebook.