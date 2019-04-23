Приметы и обряды на 23 апреля – День Солнцезахода

Новости Украины: Именно Терентий Маревный указывал на те приметы, которые помогут судить о пахоте. 23 апреля в старину называли Днем Солнцезахода.

В старину к этому моменту снег начинал таять везде и превращался в грязное месиво, которое не высыхало даже под солнечными лучами. Но существовали в народе специальные ободряющие приметы. Например, 23 апреля говорили, что, если правая нога увязнет раньше, чем левая, то это к добру. Также была распространена следующая традиция. Славяне выходили на улицу в этот день и внимательно смотрели на Восток. Если солнце окружено маревом, то эта примета сулит, что год будет урожайным, и наоборот.

Интересно, что понятие восточной и западной стороны света было очень важным для русского народа. Славяне полагали, что Восток – это место, где рождается Солнце, считающееся могучим светилом, дарующим жизнь всему живому вокруг. Когда на Руси было введено христианство, то его стали воспринимать как место, где живет Бог, а Запад называли владениями Сатаны. В язычестве день и ночь наделялись человеческими чертами, были вечно враждующими братом и сестрой.

Народные приметы

Солнце от восхода и до заката окружено маревом (туманностью), то лето будет хлебородное. Если же 23 апреля дымки нет, то люди понимали, что, скорее всего, придется засевать поле заново, перепахав его.

Молодые паучки появились – теплые деньки скоро настанут Если старые пауки в этот день сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки

После марева жди бурь

Солнце светит, и на небе нет ни одного облачка – примета к тому, что пора отправляться перепахивать озимое поле и засевать его яровыми. В сущности, именно этого знака обычно ожидали крестьяне, чтобы отправиться на работу.

Если лещина 23 апреля украшена пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет

Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня, скорее всего, пойдет дождь.

"На Руфа путь рушится" говорили когда-то и были совершенно правы. Растаявший снег к этому времени превращался в талую, уже успевшую помутнеть воду, высушить которую у апрельского солнышка еще силенок не хватало.

"Кругом грязь - ни проехать, ни пройти". Поэтому чтобы не огорчаться из-за распутицы и придумали: "Правая нога на дороге увязнет раньше левой - к удаче", "Правая нога в дороге озябнет прежде левой- к добру". Впрочем, счастливых и не очень счастливых примет, связанных с дорогой, существует немало.

В день отправления в дальнюю дорогу не купайся и не мой волосы - чтобы не было беды.

В дождь выехать 23 апреля - удачной дороге быть.

В дальние путешествия следует отправляться во вторник или субботу.

Отъезжающего в пятницу ждут неприятности, а у тех, кто выехал в воскресенье, деньги быстро кончатся.

Подметать или мыть пол в день отъезда кого-то из членов семьи - вымести, смыть его навсегда.

Если у собравшегося уходить из дома упали ключи - к беде.

Перед тем, как уйти из дома, не стоит ничего зашивать - удачи не будет.

Если, что-то забыв, вернулся в дом - посиди на стуле или посмотрись в зеркало, иначе не будет удачи.

Если собираешься в дорогу и наденешь что-нибудь из одежды наизнанку - ожидай неприятности.

Споткнулся на ровном месте - кто-то бранью поминает.

Крестик никогда не поднимай на дороге - к несчастью или болезни. Встретил кого-нибудь с пустым ведром - день будет пустым.

Если 23 апреля кто-то идет навстречу с полным ведром - уступи ему дорогу, не переходи путь своей удаче.

Увидел старуху с веником в руках - поворачивай домой от греха подальше. На пороге не здороваются и не прощаются - чтобы не поссориться.

Если, выходя из чужого дома, зацепишься за что-то - скоро опять там будешь; то же самое произойдет, если что-то свое в гостях забудешь.

Не следует спрашивать у близкого человека: "Куда идешь?" - ему удачи не будет. Скажи лучше: "Далеко ли?".