Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди

Новости Украины: В Украине в ближайшие сутки будет тепло, на западе и востоке ожидаются дожди.

В Украине в ближайшие сутки 26 апреля теплую погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, на западе и востоке страны ожидается неустойчивая погода, сообщает Укргидрометцентр.

В западных и восточных областях прогнозируется небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер южный, в восточной части – северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, в западных и восточных областях местами до 13°; днем 20-25°, на крайнем западе страны до 28°, на побережье морей 15-20°.

В Киеве 26 апреля без осадков; температура ночью 8-10° тепла, днем 22-24°.

Прогноз погоды на 26 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 26 апреля в городах Украины:

Ужгород – ясно, ночью +10...+12, днем +25...+27

Львов – ясно, ночью +10...+12, днем +25...+27

Ивано-Франковск – дождь, ночью +10...+12, днем +25...+27

Тернополь – дождь, ночью +9...+11, днем +24...+26

Черновцы – дождь, ночью +9...+11, днем +24...+26

Хмельницкий – дождь, ночью +8...+10, днем +23...+25

Луцк – дождь, ночью +10...+12, днем +25...+27

Ровно – ясно, ночью +9...+11, днем +23...+25

Житомир – ясно, ночью +7...+9, днем +22...+24

Винница – ясно, ночью +6...+8, днем +22...+24

Одесса – ясно, ночью +6...+8, днем +17...+19

Николаев – ясно, ночью +7...+9, днем +17...+19

Херсон – ясно, ночью +7...+9, днем +17...+19

Симферополь – ясно, ночью +7...+9, днем +17...+19

Кропивницкий – ясно, ночью +7...+9, днем +22...+24

Черкассы – ясно, ночью +6...+8, днем +21...+23

Чернигов – ясно, ночью +6...+8, днем +21...+23

Сумы – ясно, ночью +6...+8, днем +21...+23

Полтава – ясно ночью +7...+9, днем +22...+24

Днепр – ясно, ночью +6...+10, днем +23...+25

Запорожье – ясно, ночью +7...+9, днем +19...+21

Донецк – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+23

Луганск – дождь, ночью +8...+10, днем +22...+24

Харьков – дождь, ночью +10...+12, днем +22...+24

Киев – ясно, ночью +8...+10, днем +22...+24

В Украине 27 апреля в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, на Прикарпатье – местами значительный дождь; температура ночью 8-13°, днем 22-27°.

На остальной территории без осадков, лишь в северных областях днем небольшой кратковременный дождь; температура ночью 7-12°, днем 20-25°, в северных областях 18-23°, на побережье морей 14-19°. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

В Киеве 27 апреля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 20-22°.

Прогноз погоды на 27 апреля, фото: meteo.gov.ua

28 апреля в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура ночью 8-13°, днем 14-19°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в северных областях небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 7-12°, днем 21-26°, в северных областях 19-24°, на побережье морей 14-19°. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

В Киеве и области 28 апреля переменная облачность. Небольшой дождь (ночью 27 апреля без осадков). Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°.

Прогноз погоды на 28 апреля, фото: meteo.gov.ua

29-30 апреля в Украине временами дожди, местами грозы (29 апреля в южных областях преимущественно без осадков). Температура ночью 5-11°, в восточных областях и на севере Левобережья местами 1-4° тепла; снижение дневной температуры до 10-16°, на юге страны до 15-21°. В Киеве и области 29-30 апреля временами дождь. Температура ночью 5-10°, снижение дневной температуры до 10-15°.

Прогноз погоды на 29 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 30 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, в начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.