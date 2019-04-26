Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди

В Украине в ближайшие сутки 26 апреля теплую погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, на западе и востоке страны ожидается неустойчивая погода, сообщает Укргидрометцентр.
В западных и восточных областях прогнозируется небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер южный, в восточной части – северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°, в западных и восточных областях местами до 13°; днем 20-25°, на крайнем западе страны до 28°, на побережье морей 15-20°.
В Киеве 26 апреля без осадков; температура ночью 8-10° тепла, днем 22-24°.
Прогноз погоды на 26 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды 26 апреля в городах Украины:
В Украине 27 апреля в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, на Прикарпатье – местами значительный дождь; температура ночью 8-13°, днем 22-27°.
На остальной территории без осадков, лишь в северных областях днем небольшой кратковременный дождь; температура ночью 7-12°, днем 20-25°, в северных областях 18-23°, на побережье морей 14-19°. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
В Киеве 27 апреля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 20-22°.
Прогноз погоды на 27 апреля, фото: meteo.gov.ua
28 апреля в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура ночью 8-13°, днем 14-19°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в северных областях небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 7-12°, днем 21-26°, в северных областях 19-24°, на побережье морей 14-19°. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
В Киеве и области 28 апреля переменная облачность. Небольшой дождь (ночью 27 апреля без осадков). Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°.
Прогноз погоды на 28 апреля, фото: meteo.gov.ua
29-30 апреля в Украине временами дожди, местами грозы (29 апреля в южных областях преимущественно без осадков). Температура ночью 5-11°, в восточных областях и на севере Левобережья местами 1-4° тепла; снижение дневной температуры до 10-16°, на юге страны до 15-21°. В Киеве и области 29-30 апреля временами дождь. Температура ночью 5-10°, снижение дневной температуры до 10-15°.
Прогноз погоды на 29 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 30 апреля, фото: meteo.gov.ua
Напомним, по прогнозам синоптиков, в начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.
В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.
Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.