Выдача биометрических документов в Украине приостановлена

Новости Украины: В Украине приостанавливают выдачу загранпаспортов и ID-карточек.

В Украине с сегодняшнего дня до 2 мая приостановили выдачу загранпаспортов и ID-карточек.

Об этом сообщает госпредприятие "Документ".

"С 17:00 27.04.19 по 08:00 02.05.19 - все центры "Паспортный сервис", – на оформление и выдачу биометрических документов (заграничный паспорт, ID-карточка, вид на временное и постоянное проживание) не будут работать по техническим причинам", - отмечается в объявлении.

В пресс-службе пояснили, что в этот период будут проведены регламентные работы по техническому обслуживанию серверного и телекоммуникационного оборудования миграционной службы.

Оформление справок о несудимости, страховании, апостилирование – будет осуществляться в штатном режиме.