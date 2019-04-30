Приметы и обряды на 30 апреля – Зосим Пчеловод

Новости Украины: 30 апреля православная церковь вспоминает преподобного Зосиму Соловецкого, в народе этот день называют Зосима-пчельник.

Если день святого Пуда был на Руси лишь календарной датой открытия нового медосборного сезона и начала пчеловодческих работ, то святой Зосима, а вместе с ним и святой Савватий считались настоящими покровителями трудолюбивых "божьих пташек» - пчел.

Главное не забыть бы освятить медовые соты и угостить пчелиное семейство благовещенской просфорою, ведь "Без Бога - ни до порога, а без Зосимы-Савватия - ни до улья». Мед - он ведь не манна небесная, без труда в руки не дастся, его еще заслужить, заработать надо. И до медового праздника, который в августе отмечать будем, столько соленого пота прольется, что этот душистый, густой, янтарный "сок земли» слаще сладкого покажется.

После того, как пчел выпускали на волю, ставили посреди пасеки стол и накрывали его скатертью. Выкладывали на стол хлеб и соль, черепок с жаром, Богоявленскую воду, а также свечу, которая осталась после заутрени от Пасхи. Крестьяне 30 апреля молились Зосиму и Савватию, обходили пасеки с зажженной свечой, а после этого окропляли все святой водой. Помещали пчеломатку в улей, чтобы рой не разлетелся. Говорили: "Пчелу я беру, сажаю в улей. Не я тебя сажаю, а сажают тебя рогоногий Месяц, белые звезды да красно Солнышко. Сажают тебя и укрощают». Считали, что пчела никогда не ужалит доброго человека. Однако была распространена одна легенда о пчелином жале. Так, говорили, что, когда человек пришел за медом впервые, то потревожил пчел, которые улетели жаловаться Богу. Ему они рассказали, что абсолютно не умеют пользоваться жалом, но Бог разрешил им использовать жало для защиты. На следующее лето человек снова явился к пчелам, забрал соты, но в этот раз насекомые сумели за себя постоять. Тем не менее, они снова отправились к Богу и попросили сделать так, чтобы люди умирали от укусов. На что Бог сказал, что из-за своей злобы пчелы сами будут умирать, если укусят человека. С тех пор происходит именно так – пчела не может жить без жала.

В православной церкви 30 апреля отмечают день святого Савватия и Зосима. В народе они считались покровителями пчел. Кстати, христиане очень уважали этих насекомых, поскольку, согласно Писанию, именно пчелы прилетели к распятому Иисусу на Голгофу и выпили пот, чтобы облегчить его страдания. Кроме того, считали, что именно пчелы первыми возвестили о Воскресении Иисуса.

Зосим считался покровителем пчел вместе со святым Саватием, а потому, именно в день 30 апреля крестьяне выносили на пасеку улья. Тем более, что погода этому способствовала – дни стояли теплые и солнечные. 30 апреля выпускали пчел и присматривались к их поведению. Традиционно готовили блюда с медом.

Народные приметы

Цветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют – такой и урожай соберете

Если в день Зосима Пчельника посеять петрушку и морковь, то они, по приметам, дадут хороший урожай

Пчелы сели на цветущую вишню – плоды уродятся, и наоборот

На какой хлеб 30 апреля сядет пчела – такой и урожай будет

Если после выставки омшаника пчел практически не убыло, то можно ожидать хорошего урожая гречихи.