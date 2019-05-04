Супрун: Мозг женщин и мужчин реагирует на алкоголь по-разному

Новости Украины: Ульяна Супрун собрала научно-обоснованные факты про последствия употребления алкоголя.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о связи депрессии и алкоголя, реакцию мозга женщин и мужчин на спиртное и "безопасные" дозы.

Об этом она написала на странице в Facebook.

"Трезвенники и алкоголики имеют примерно одинаковые шансы развить депрессию — 70% и 80% соответственно. В то время, как люди, пьющие бокал вина в день, имеют самые низкие шансы. Но люди часто не пьют вынужденно: из-за хронических болезней или нехватки денег, поэтому могут впасть в депрессию не из-за недостатка этилового спирта в крови, а из-за жизненной ситуации и недостаток общения с друзьями в кабаке", - говорит Супрун.

Чиновник отмечает, что "уметь пить” плохо: если пьете, и не пьянеете, значит, ферменты алкогольдегидрогеназы ловко разрушают алкоголь. Тем временем человек продолжает “накидываться”, потому что не чувствует опьянения и думает, что все под контролем. Но спирт в печени становится уксусным альдегидом — соединением также токсичным для организма. Лучше “не уметь пить”, то есть иметь малоэффективны алкогольдегидрогеназы и рано останавливаться.

По словам Супрун, безопасной дозы алкоголя не существует. "Как бы мы не стремились пить “умеренно”, алкоголь действует на каждую клетку тела и ей вредит. Алкоголь увеличивает риск деменции, рака поджелудочной, пищевода, печени, прямой кишки, молочной железы. Люди, которые чрезмерно употребляют алкоголь, имеют более высокие риски сердечно-сосудистых болезней, артериальной гипертензии и абдоминального ожирения", - подчеркивает она.

Глава Минздрава предостерегает от сочетания кофе и алкоголя. В случае похмелья кофе помогает не всем. С другой стороны, кофеин помогает преодолеть абстинентный синдром, то есть если человек пил и вдруг решил завязать. Кроме этого, кофе существенно снижает риск рака печени, особенно у людей, которые переболели гепатитом С и злоупотребляют алкоголем, но если они уже не пьют.

"Мозг женщин и мужчин реагирует на алкоголь по-разному. У женщин, страдающих алкоголизмом, в мозговые существенные увеличенные участки, что отвечают за удовольствие и поощрение поведения. А у мужчин наоборот. При этом алкоголь у мужчин вызывает вдвое больший выброс дофамина (медиатора, участвующего в поощрении), чем у женщин. Этим сейчас объясняют большую распространенность алкоголизма среди мужчин", - рассказывает Супрун.

Еще одной причиной не пить, является то, что алкоголь ухудшает способность рассуждать логически и рационально. Часто при этом активируется рискованное сексуальное поведение, то есть незащищенный секс со случайными партнерами. С другой стороны, падение давления через сильную интоксикацию иногда делает эрекцию невозможной, а алкоголизм считают предиктором (точным предвестником) сексуальных неурядиц.

По словам чиновницы, алкоголь меняет работу генов, вовлеченных в обмен холестерина, поддержания целостности сосудов, нейропластичности, и рецепторов нейромедиаторов.

"Даже если все эти аргументы вас не обратили в почитание воды, кофе и чая — никогда не садитесь за руль, если выпили. Любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повышает риски попасть в аварию", - призывает Супрун.