В авиакатастрофе в Шереметьево пострадала украинка

Новости Украины: Во время катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся 5 мая при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, пострадала гражданка Украины.

В результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту "Шереметьево" пострадал один гражданин Украины, которого доставили в больницу.

Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Согласно предварительной информации выявлено, что среди пассажиров был гражданин Украины, который травмирован и сейчас находится в больнице", - сказал Кирилич.

"Но я подчеркиваю, что это предварительная информация. Мы еще не получили информационное сообщение российской стороны. Ситуация меняется, данные все время обновляются, так что мы можем получить и другую информацию. Но эта первичная информация, которую мы получили, подтверждает, что среди пострадавших есть гражданин Украина", - добавил он.

Напомним, 5 мая пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.

Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек, включая одного члена экипажа, выжило 37 человек.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.