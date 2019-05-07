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Пожар самолета в Шереметьево: украинка находится в тяжелом состоянии

Пожар самолета в Шереметьево: украинка находится в тяжелом состоянии
13:36 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Состояние пострадавшей в авиакатастрофе в Шереметьево гражданки Украины тяжелое.

Гражданка Украины, которая пострадала в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево в Москве, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Среди пострадавших – гражданка Украины, госпитализирована в клинику Склифосовского (Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В.Склифосовского – ред.). Состояние – тяжелое", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находилось 78 человек. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи.

В авиакатастрофе в Шереметьево пострадала украинка

"По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна и они погибли в огне", - сказал собеседник агентства.

Российское следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

Утром 6 мая В.Кирилич сообщил агентству, что по предварительной информации, в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево в Москве пострадала гражданка Украины, она находится в больнице.

Напомним, 5 мая пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.

Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек, включая одного члена экипажа, выжило 37 человек.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.

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Авиакатастрофа, Москва, МИД, Самолет, Украинцы, Аэропорт "Шереметьево", Шереметьево, Superjet-100.
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