Дожди, заморозки и снег: в Украине существенно похолодает

Новости Украины: В Украине 8 мая 6-17° тепла, в западных областях заморозки на поверхности почвы, а в Карпатах - и в воздухе.

В ближайшие сутки, 8 мая, атмосферные фронты принесут в Украину дожди, но днем в большинстве районов Правобережья осадки почти прекратятся, прохладный воздух постепенно вытеснит тепло на восток Украины, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидаются дожди, местами грозы, ночью в Карпатах мокрый снег, днем в большинстве районов Правобережья без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в восточной части днем местами шквалы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки 0-3°, на остальной территории 6-11° тепла; днем 12-18°. В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 18-23°, в Луганской области до 26°.

В Киеве ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.

Прогноз погоды на 8 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 8 мая в городах Украины:

Ужгород – ясно, ночью +3...+5, днем +14...+16

Львов – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Ивано-Франковск – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Тернополь – ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14

Черновцы – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15

Хмельницкий – ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14

Луцк – ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14

Ровно – ясно, ночью +4...+6, днем +13...+15

Житомир – ясно, ночью +6...+8, днем +12...+14

Винница – дождь и грозы, ночью +6...+8, днем +12...+14

Одесса – дождь, ночью +7...+9, днем +15..+17

Николаев – дождь, ночью +9...+11, днем +17...+19

Херсон – дождь, ночью +9...+11, днем +16...+18

Симферополь – ясно, ночью +8...+10, днем +15...+17

Кропивницкий – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18

Черкассы – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18

Чернигов – дождь, ночью +8...+10, днем +14...+16

Сумы – дождь, ночью +8...+10, днем +16...+18

Полтава – дождь, ночью +9...+11, днем +16...+18

Днепр – дождь, ночью +9...+11, днем +19...+21

Запорожье – дождь, ночью +10...+12, днем +20...+22

Донецк – дождь, ночью +11...+13, днем +20...+22

Луганск – ясно, ночью +10...+12, днем +23...+25

Харьков – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+23

Киев – ясно, ночью +7...+9, днем +12...+14

9 мая - кратковременные дожди, местами грозы, лишь в Крыму, западных, Винницкой, ночью и в Житомирской, Киевской областях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10° (в западных областях 1-6° тепла, на почве заморозки 0-3°), днем 14-19° тепла; в восточной части ночью 8-13°, днем 16- 21°.

В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 15-17°.

Прогноз погоды на 9 мая, фото: meteo.gov.ua

10 мая в Украине облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на севере Левобережья, в восточных и местами центральных областях умеренные дожди; ночью в большинстве восточных и южных областей без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°С ; днем 14-19°С, в восточных областях до 21°С.

В Киеве и области облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, местами грозы; ночью и утром 10 мая без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°С тепла, днем 14-19°С.

Прогноз погоды на 10 мая, фото: meteo.gov.ua

11-12 мая на большей части территории Украины небольшие кратковременные дожди, местами грозы (преимущественно в дневные часы). Температура ночью 5-11°С, днем 16-22°С. В Киеве и области ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 6-11°С, днем 16-21°С.

Прогноз погоды на 11 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 12 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.