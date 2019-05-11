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Перед генконсульством РФ в Одессе активисты требовали освобождить Сенцова

Перед генконсульством РФ в Одессе активисты требовали освобождить Сенцова
04:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Одесские активисты, перед генконсульством РФ, требовали освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Около двадцати одесситов провели 10 мая пикетирование здания Генконсульства Российской Федерации, требуя освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в Крыму пять лет назад путинским режимом.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы пришли сюда с баннером "Свободу Олегу Сенцову!", но в который раз выражаем свой протест по поводу незаконных арестов и удержания в тюрьмах РФ по сфальсифицированным обвинениям десятков украинских политзаключенных", - заявил представитель ОО "Качественное общество" Тодор Пановский.

Его поддержали другие общественные активисты, которые тоже пришли к зданию дипмиссии РФ в

Одессе с требованием "освобождения заложников Кремля". Участники акции зажгли фаеры в цветах государственного флага Украины и скандировали "Свободу Олегу Сенцову!" и "Свободу политическим заключенным!".

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В конце акции протестующие наклеили такие призывы на стенах и входных воротах генконсульства РФ.

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Акция, Олег Сенцов, Генконсульство, Политзаключенный.
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