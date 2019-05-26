Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди

В ближайшие сутки, 26 мая, погоду в Украине будет определять умеренно теплая воздушная масса, более влажная - на Левобережье и в западных областях, сообщил Укргидрометцентр.
На Левобережье и местами в западных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м /с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 12-14°, днем 22-24°.
Прогноз погоды на 26 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды 26 мая в городах Украины:
В ночь на понедельник, 27 мая, в Украине без осадков, днём в западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, в западных областях 8-13°; днём в Украине 24-29°.
В ночь на понедельник в Киеве без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.
Температура воды в Черном и Азовском морях была 19-25°, возле Приморского 15°, в Днепре возле Киева 20°.
Прогноз погоды на 27 мая, фото: meteo.gov.ua
На 28-29 мая по Украине преимущественно без осадков, лишь в западных, 29 мая и местами Житомирской и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза.
Температура ночью 12-18°; днем 25-31°, в западных, Житомирской и Винницкой областях 21-27°. В Киеве 28-29 мая преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
Прогноз погоды на 28 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 29 мая, фото: meteo.gov.ua
Ориентировочный прогноз на последующие дни такой: 30 мая - 1 июня в западных, большинстве северных и местами в центральных областях кратковременные дожди, грозы, а 2-3 июня в Украине преимущественно без осадков.
Температура ночью 12-18°, днем 25-31°, в южных, центральных и восточных областях местами до 34°, в Житомирской и Винницкой областях 21-27°; в западных областях ночью 9-15°, днем 17-23°.
Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.
Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.
Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.
Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.