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Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
08:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В воскресенье, 26 мая, кратковременные дожди ожидаются на Левобережье и местами в западных областях Украины.

В ближайшие сутки, 26 мая, погоду в Украине будет определять умеренно теплая воздушная масса, более влажная - на Левобережье и в западных областях, сообщил Укргидрометцентр.

На Левобережье и местами в западных областях кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м /с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°. В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 12-14°, днем 22-24°.

Прогноз погоды на 26 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 26 мая в городах Украины:

  • Ужгород – дождь, ночью +11...+13, днем +23...+25
  • Львов – дождь, ночью +10...+12, днем +21...+23
  • Ивано-Франковск – дождь, ночью  +10...+12, днем +22...+24
  • Тернополь – дождь, ночью +11...+13, днем +21...+23
  • Черновцы – ясно, ночью +10...+12, днем +21...+23
  • Хмельницкий – ясно, ночью +11...+13, днем +21...+23
  • Луцк – дождь, ночью ночью +10...+12, днем +21...+23
  • Ровно – ясно, ночью  ночью +11...+13, днем +21...+23
  • Житомир – ясно, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Винница – ясно, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Одесса – ясно, ночью +14...+16, днем +24..+26
  • Николаев – ясно, ночью +13...+15, днем +24...+26
  • Херсон – дождь, ночью +14...+16, днем +23...+25
  • Симферополь – дождь, ночью +14...+16, днем +21...+23
  • Кропивницкий – ясно, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Черкассы – ясно, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Чернигов – ясно, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Сумы – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Полтава – дождь, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Днепр – дождь, ночью +12...+14, днем +22...+24
  • Запорожье – дождь и грозы, ночью +13...+15, днем +22...+24
  • Донецк – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +21...+23
  • Луганск – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +20...+22
  • Харьков – дождь и грозы, ночью +12...+14, днем +21...+23
  • Киев – ясно, ночью +12...+14, днем +22...+24

В ночь на понедельник, 27 мая, в Украине без осадков, днём в западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, в западных областях 8-13°; днём в Украине 24-29°.

В ночь на понедельник в Киеве без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

Температура воды в Черном и Азовском морях была 19-25°, возле Приморского 15°, в Днепре возле Киева 20°.

Прогноз погоды на 27 мая, фото: meteo.gov.ua

На 28-29 мая по Украине преимущественно без осадков, лишь в западных, 29 мая и местами Житомирской и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 12-18°; днем 25-31°, в западных, Житомирской и Винницкой областях 21-27°. В Киеве 28-29 мая преимущественно без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.

Прогноз погоды на 28 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 29 мая, фото: meteo.gov.ua

Ориентировочный прогноз на последующие дни такой: 30 мая - 1 июня в западных, большинстве северных и местами в центральных областях кратковременные дожди, грозы, а 2-3 июня в Украине преимущественно без осадков.

Температура ночью 12-18°, днем 25-31°, в южных, центральных и восточных областях местами до 34°, в Житомирской и Винницкой областях 21-27°; в западных областях ночью 9-15°, днем 17-23°.

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Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней. 

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

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Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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