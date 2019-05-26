Украинские моряки возвращаются с задержанного в Египте танкера

Новости Украины: Пять украинских моряков с задержанного в 2018 году в Египте танкера "Sea Shark" возвращаются в Украину.

Моряки с задержанного в Египте в декабре 2018 года танкера "Sea Shark" возвращаются в Украину.

Как сообщает фонд помощи морякам "Ассоль", 5 из 17 украинских моряков прибудут в Одесский аэропорт в понедельник.

"Поздно вечером 25 мая пришла информация, что оставшаяся часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и направляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возвращения домой", - добавили в фонде.

Судно с грузом нефти с декабря 2018 года удерживалось ВС Египта в районе Айн-Сохна.

"Экипаж состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один гражданин Азербайджана", - говорится в сообщении.

По информации экипажа, танкер был задержан ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года. Предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец. Владелец судна и фрахтователь вели переговоры с флотом Египта, чтобы освободить судно и организовать смену экипажа.

Напомним, 19 мая капитан грузового танкера Sea Shark Виталий Нестеренко сообщил, что египетский флот удерживает судно, на борту которого находятся 17 украинских моряков.

По данным капитана танкера, ситуация на борту критическая, а жизнь экипажа - под угрозой. Нестеренко также сообщил, что адмирал египетского флота заявил об ограничении передвижения экипажа судна, у моряков изъяли мобильные телефоны и запретили осуществлять какие-либо звонки.

В тот же день посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно ситуации, которая сложилась с грузовым танкером Sea Shark, на борту которого удерживают 17 украинских моряков.