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Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°

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Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
09:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Жарко и сухо будет на юго-востоке Украины в четверг, на остальной территории – грозы.

В ближайшие сутки, 30 мая, юго-восточная часть Украины останется в жарком и сухом воздухе, остальная территория окажется в зоне влияния атмосферного фронта - в теплой (на западе – более прохладной) воздушной массе, где пройдут дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, Винницкой, днем местами и в Одесской, Кировоградской, Черкасской областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах местами значительные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный (в западных областях - северо-западный), 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 28-33°, в северных, Винницкой и Одесской областях 24-29°.

В Киеве - кратковременный дождь, гроза (ночью местами). Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

Прогноз погоды на 30 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 30 мая в городах Украины:

  • Ужгород – дожди и грозы, ночью +10...+12, днем +18...+20
  • Львов – дожди и грозы, ночью +11...+13, днем +16...+18
  • Ивано-Франковск – дожди и грозы, ночью +11...+13, днем +15...+17
  • Тернополь – дожди и грозы, ночью +12...+14, днем +18...+20
  • Черновцы – дожди и грозы, ночью +12...+14, днем +18...+20
  • Хмельницкий –дожди и грозы, ночью +12...+14, днем +20...+22
  • Луцк – сильный дождь, ночью ночью +12...+14, днем +18...+20
  • Ровно – сильный дождь, ночью  ночью +13...+15, днем +18...+20
  • Житомир – дождь, ночью +14...+16, днем +23...+25
  • Винница – дождь, ночью +15...+17, днем +23...+25
  • Одесса – дожди и грозы, ночью +16...+18, днем +25..+27
  • Николаев – ясно, ночью +16...+18, днем +29...+31
  • Херсон –  ясно ночью +16...+18, днем +29...+31
  • Симферополь –  ясно, ночью +15...+17, днем +26..+28
  • Кропивницкий – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +27...+29
  • Черкассы – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +27...+29
  • Чернигов – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +26...+28
  • Сумы – дожди и грозы, ночью +15...+17, днем +27...+29
  • Полтава – ясно, ночью +15...+17, днем +29...+31
  • Днепр –  ясно, ночью +15...+17, днем +29...+31
  • Запорожье –  ясно, ночью +16...+18, днем +29...+31
  • Донецк – ясно, ночью +15...+17, днем +29...+31
  • Луганск – ясно, ночью +15...+17, днем +30...+32
  • Харьков – ясно, ночью +15...+17, днем +30...+32
  • Киев – дожди и грозы, ночью +16...+18, днем +25...+27

31 мая в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы, днем (кроме западной части) местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Температура ночью 13-18°, днем 23-28° (на западе ночью 10-15°, днем 19-24°).

На остальной территории без осадков, лишь в Одесской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях отдельные грозовые дожди. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°. Ветер северо-западный и северный (в восточной части страны - юго-восточный), 5-10 м/с. В Киеве - кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

Температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°; в Днепре возле Киева 20°

Прогноз погоды на 31 мая, фото: meteo.gov.ua

1 июня сохранится переменная облачность. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы (в большинстве западных и северных областях местами), днем шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град; температура ночью 13-18 °, днем 23-28 °, в западных областях ночью 9-14 °, днем 19-24°. На остальной территории жаркая погода без осадков, лишь в Одесской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях отдельные грозовые дожди; температура ночью 15-20°, днем 28-33 °. Ветер северо-западный и северный, в восточной части страны юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве, по данным синоптиков, небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный и северо-западный, 5-10 м / с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18 °, днем 23-28 °.

Прогноз погоды на 1 июня, фото: meteo.gov.ua

В течение 2-3 июня синоптики прогнозируют жаркую неустойчивую погоду: кратковременные дожди, грозы, лишь 2 июня в Приазовье и Крыму без существенных осадков. Температура ночью 13-19 °, в западных областях 9-15 °; днем 23-29°, на юге и востоке страны до 33 °.

В течение 2-3 июня в столице снова ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18 °, днем 24-29 °.

Прогноз погоды на 2 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 июня, фото: meteo.gov.ua

Когда придет настоящая жара: синоптики дали прогноз погоды на лето

Напомним, по прогнозу синоптиков, июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

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Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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