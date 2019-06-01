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Суббота, 01.06.2019
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Жара, новые тарифы и наличные: что изменится в июне

Жара, новые тарифы и наличные: что изменится в июне
14:46 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: С июня украинцы получат уменьшенную цену промышленного газа, новые правила снятия наличности в банках и новые ГСН для строительства парковок.

Цены на газ

Цена на природный газ для бытовых потребителей утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 19.10.2018 № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" (с изменениями, внесенными согласно Постановлению КМУ).

С 1 июня 2019 года действует новая цена на природный газ для бытовых потребителей в размере 8585,12 грн за 1 тыс. куб. метров с НДС.

Минимальная цена газа для промышленных потребителей, не имеющих долгов и, которые покупают более 50 тыс. кубометров газа в месяц, составит в июне 6963,6 грн за тысячу кубов, включая НДС.

В целом цены на газ для промышленности на 7,6-7,9% ниже майской.

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Новые правила снятия наличных в банках

С июня вступает в силу постановление НБУ, которое вводит новые правила снятия наличных. Теперь банки будут изучать клиентов-субъектов хозяйствования, которые получают в банке наличные. Клиент должен будет предоставить подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты.

Но сперва будут оценивать риск клиента (на анализе определенных критериев), а потом уже банки могут принимать соответствующие меры надзора.

Какие документы могут требовать: 

  • закупочный акт;
  • закупочную ведомость;
  • налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога;
  • кредитный договор;
  • договор поставки;
  • договор транспортировки;
  • договор хранения;
  • другие отчетные документы.

Новые строительные нормы

1 июня вступают в действие государственные строительные нормы В.2.2-9: 2018 "Общественные здания и сооружения. Основные положения". Согласно новым ГСН теперь можно будет проектировать встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки к общественным зданиям с условной высотой до 50 метров и до 5 этажей. А автоматизированные подземные автостоянки – до 9 этажей. Подземные автостоянки должны быть снабжены лифтами или подъемниками.

Что это даст:

  • увеличит количество парко-мест, которые могут проектироваться в составе общественных заведений;
  • сэкономит пространство на организацию таких парковок;
  • повысит комфорт посетителей, которые пользуются индивидуальным транспортом.

Новые футбольные правила

В ФИФА утвердили новые правила игры в футбол. С 1 июня они станут действующими.

Что изменится:

  • неумышленная игра рукой теперь будет наказываться, если игрок забил гол или создал голевой момент при помощи случайного попадания мяча в руку;
  • футболист, которого меняют, должен покидать поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля. Игрокам больше не нужно идти через все поле;
  • отменено правило, согласно которому мяч должен покинуть штрафную при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется защитник;
  • футболистам атакующей команды больше нельзя становиться в стенку при пробитии штрафных – надо быть минимум в метре от нее и не мешать защитникам.

Транспорт 

Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова в Польшу уже в июне 2019 года. Рейсы – по двум маршрутам. С 16 июня – в Краков два раза в неделю с вылетами из Одессы каждую среду в 13:05, по воскресеньям – в 12:45. Рейсы Харьков-Краков – с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам. Оба маршрута обозначены как такие, что будут выполняться польской дочерью Ryanair – Ryanair Sun.

В июне начнет курсировать поезд Мукачево – Кошице. Впервые он повезет пассажиров с 9 июня. Таможенный и паспортный контроль Словакии будет в Черна-над-Тисой, украинский – в Чопе. Время в пути – около 4 часов.

С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) переходят на летний режим работы.

с 1 июня в дневную пору суток при температуре воздуха выше +28 С° применяется ограничение и запрет движения по автодорогам общего пользования государственного значения тяжеловесных транспортных средств фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

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Много выходных

В июне 2019 для работников с пятидневной рабочей неделей будет 12 выходных дней и 18 рабочих. Дополнительный выходной 17 июня будет предоставлено на Троицу, то есть украинцы будут отдыхать 15, 16 и 17 июня. Еще три дня подряд - с 28 по 30 июня - по случаю Дня Конституции.

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Лето, Тарифы, Наличные, Тарифы на газ, Июнь, ГСН, Новые правила.
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