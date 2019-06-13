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Подросток в Сумах ушел из жизни после неудачной сдачи ВНО

Подросток в Сумах ушел из жизни после неудачной сдачи ВНО
15:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Школьник в Сумах после неудачной сдачи экзаменов выпрыгнул из окна 9-этажного здания.

Подросток в Сумах выпрыгнул из окна многоэтажки после неудовлетворительной сдачи экзаменов ВНО. Об том сообщили в пресс-службе Нацполиции в Сумской области.

Отмечается, что 17-летний юноша проживал на пятом этаже 9-этажного дома №42/1 по улице Героев Крут. Полицейские Сум получили сообщение о прыжке подростка из окна 5-го этажа в 10:00. Прибыв на место событий, было обнаружено тело парня с травмами, несовместимыми с жизнью.

Предварительно полицейские установили, что парень ушел из жизни после неудачной сдачи ВНО, однако проверяются и другие версии. По истечению времени, отведенного на проверку места событий, вероятно, будет открыто уголовное дело по ч.1 ст. 115 УК с пометкой «самоубийство».

В УЦОКО сообщили, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования

Напомним, в четверг, 13 июня, экспертная комиссия определит пороговый балл "сдал/не сдал" по математике, украинскому языку, литературе и физике.

Когда дополнительная сессия ВНО-2019

Как сообщалось, с 21 мая по 13 июня в Украине продолжается основная сессия ВНО. Абитуриенты уже сдали тесты по математике, украинскому языку и литературе, физике, истории Украины, биологии, иностранным языкам, географии.

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Все по теме:

Сумы, ВНО, Самоубийство, Суицид, Нацполиция.
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