Скачать
Воскресенье, 16.06.2019
Оснач: Переименование Киева связано с украинской языковой самобытностью
Оснач: Переименование Киева связано с украинской языковой самобытностью
Взрыв в центре Киева: в ГСЧС сообщили последнюю информацию
Взрыв в центре Киева: в ГСЧС сообщили последнюю информацию
Кардаш: Команда Петракова набирала обороты по ходу самого турнира
Кардаш: Команда Петракова набирала обороты по ходу самого турнира
Сегодня, 16 июня - Святая Троица: все самое важное, что нужно знать
Сегодня, 16 июня - Святая Троица: все самое важное, что нужно знать

Гройсман поздравил украинцев с Троицей: Желаю теплых и радостных мыслей

Гройсман поздравил украинцев с Троицей: Желаю теплых и радостных мыслей
10:42 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в праздник святой Троицы призвал украинцев беречь традиции, а также пожелал теплых и радостных мыслей в этот праздник

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с праздником святой Троицы.

"День Святой Троицы - большой праздник для всех христиан. А еще - древние украинские обычаи, которых до сих пор придерживаются в разных уголках страны. Беречь традиции. И те, которые объединяют нашу страну, и семейные - которые соединяют нас с близкими людьми. Делают наши семьи крепче и счастливее", - написал Гройсман, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Отдельно премьер-министр пожелал "теплых и радостных мыслей в этот праздничный день".

Сегодня, 16 июня - Святая Троица: все самое важное, что нужно знать

Напомним,  16 июня христиане восточного обряда отмечают один из величайших праздников – День Святой Троицы. День Святой Троицы - один из двенадцати важнейших после Пасхи праздников в православии, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. День Святой Троицы или Пятидесятницу отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2019 году православные празднуют Троицу 16 июня. Понедельник, 17 июня, в Украине также будет выходным днем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Поздравление, Владимир Гройсман, Пожелание, Праздник святой Троицы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко назвал кандидатов-мажоритарщиков от своей партии
02 Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день
03 День Святой Троицы 2019: оригинальные СМС-поздравления с праздником
04 Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя
05 Украина U-20 3:1 Южная Корея U-20: события финала ЧМ-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман поздравил украинцев с Троицей: Желаю теплых и радостных мыслей
Гройсман поздравил украинцев с Троицей
Прогноз погоды в Украине на Троицу: сохранится жара до +34°, местами дожди
Погода в Украине на Троицу
Итоги дня 16 июня: Украина стала чемпионом мира по футболу, судьба НАБУ и САП
Главные новости 16 июня
День отца: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого
День отца: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь