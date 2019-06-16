Троица 2019: самые популярные гадания

Новости Украины: Троица всегда считалась девичьим праздником. Девушки гадают на суженого-ряженого и судьбу.

Троица празднуется на 50-й день после Пасхи. В этом году она припала на 16 июня. Праздник ждут все христиане, ведь с ним связано много примет и поверий.

По народным традициям, в Троицу гадают, но против этого выступает церковь. Поэтому решение, пытаться предсказать свою судьбу или нет, остается за вами.

Гадать принято среди незамужних девушек. В основном, они пытаются узнать имя суженного или свою дальнейшую судьбу. Издавна девицы верили, что предсказания на Троицу всегда правдивы.

Самые популярные гадания на Троицу, чтобы узнать свою судьбу.

Пускание венков по воде

Троицкий венок – ритуальное украшение, имеющее мощную энергетику, наполнено силами самой природы. Такой венок является символом юности и девичества, а потому являются неотъемлемым атрибутом девичьих гаданий.

Девушки традиционно плетут венки из полевых цветов и трав, этим наделяют особыми свойствами, которые присущи этим растениям. Ценными считаются травы, которыми украшалась церковь.

Девушки носят венок в течение праздника, а затем пускают в реку.

Если венок в воде утонет – это плохой знак. В течение года до следующей Троицы есть возможность заболеть и попасть в неприятности.

Венок пристанет к берегу – девушка пока не выйдет замуж.

Венок долго плывет и исчезает с глаз – девушку ждут лучшие перемены в личной жизни.

Также, рекомендуется обратить внимание, в какую сторону поплыл венок – по традиции, в той стороне живет жених.

Интересно что, гадают на венках не только девушки, но и старые женщины, ища ответ на вопрос, сколько им еще осталось жить.

Гадание на зверобое

Это растение издревле считалось особенным и наделенным магической силой, поэтому также активно использовался девушками в ритуалах. Мы расскажем о некоторых из этих гаданий:

Для этого необходимо сплести все тот же венок, но, как вы понимаете, только из зверобоя. Затем кинуть его на крышу. Если он упал обратно, то в этом году девушку ждет свадьба, если же остался там, то для создания семьи еще рано.

Чтобы узнать о том, любит ли девушку определенный парень или нет она брала зверобой и перекручивала его с такой силой, чтобы из него полился сок. После чего смотрела на его цвет:

прозрачный - парень не испытывает никаких чувств;

красный - он влюблен в девушку.

Гадание на воде

Чтобы узнать исполнится желание или нет, девушки бросали камень в реке и считали количество кругов:

1 - откажитесь от вашего желания, ему не суждено сбыться;

2 - оно сбудется только в том случае, если вы все хорошенько обдумаете, просчитаете все недостатки и будете готовы отвечать за последствия;

3 - что бы вы ни делали, ничего не получится. Все усилия будут тщетны;

4 - вам придется приложить массу усилий и заручиться поддержкой влиятельного человека, тогда все получится;

5 - все сбудется.

Гадание на кукушке

На Троицу можно спросить у кукушки, долго ли еще девушке оставаться в родительском доме. Сколько кукушка накукует, столько еще ждать замужества.