Троица 2019: самые популярные гадания

Троица празднуется на 50-й день после Пасхи. В этом году она припала на 16 июня. Праздник ждут все христиане, ведь с ним связано много примет и поверий.
По народным традициям, в Троицу гадают, но против этого выступает церковь. Поэтому решение, пытаться предсказать свою судьбу или нет, остается за вами.
Гадать принято среди незамужних девушек. В основном, они пытаются узнать имя суженного или свою дальнейшую судьбу. Издавна девицы верили, что предсказания на Троицу всегда правдивы.
Самые популярные гадания на Троицу, чтобы узнать свою судьбу.
Пускание венков по воде
Троицкий венок – ритуальное украшение, имеющее мощную энергетику, наполнено силами самой природы. Такой венок является символом юности и девичества, а потому являются неотъемлемым атрибутом девичьих гаданий.
Девушки традиционно плетут венки из полевых цветов и трав, этим наделяют особыми свойствами, которые присущи этим растениям. Ценными считаются травы, которыми украшалась церковь.
Девушки носят венок в течение праздника, а затем пускают в реку.
Также, рекомендуется обратить внимание, в какую сторону поплыл венок – по традиции, в той стороне живет жених.
Интересно что, гадают на венках не только девушки, но и старые женщины, ища ответ на вопрос, сколько им еще осталось жить.
Гадание на зверобое
Это растение издревле считалось особенным и наделенным магической силой, поэтому также активно использовался девушками в ритуалах. Мы расскажем о некоторых из этих гаданий:
Для этого необходимо сплести все тот же венок, но, как вы понимаете, только из зверобоя. Затем кинуть его на крышу. Если он упал обратно, то в этом году девушку ждет свадьба, если же остался там, то для создания семьи еще рано.
Чтобы узнать о том, любит ли девушку определенный парень или нет она брала зверобой и перекручивала его с такой силой, чтобы из него полился сок. После чего смотрела на его цвет:
Гадание на воде
Чтобы узнать исполнится желание или нет, девушки бросали камень в реке и считали количество кругов:
Гадание на кукушке
На Троицу можно спросить у кукушки, долго ли еще девушке оставаться в родительском доме. Сколько кукушка накукует, столько еще ждать замужества.