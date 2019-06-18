Приметы и обряды на 18 июня - Дорофеев день

Новости Украины: В православной церкви почитается память святого Дорофея, который, согласно историческим сведениям, проживал в III-IV веках на территории финикийского города Тира, где служил епископом.

Традиции на 18 июня

На Дорофея, как и на Митрофана, примечают направление ветра. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году - воробьиные. Считается, что в этот день расцветает загадочная сон-трава, о ней существует такая легенда. Стала как-то нечистая сила прятаться за прострел-траву, и один из архангелов, чтобы разделаться с нечистью, метнул в нее громовую стрелу и прострелил траву сверху донизу. Теперь нечистый обходит прострел стороной и ближе двенадцати верст к нему не приближается. В старинном травнике говорится: "Кто носит траву при себе, от того человека дьявол бежит, в доме - добро держать, а хоромы строить - под угол класть, спокойнее жить будешь".

Сон-трава, в соответствии со своим названием, навевает сон и предсказывает спящим их будущую судьбу. Счастье представляется во сне молодой девушкой или добрым молодцем, беда - старухой с клюкой, настоящей бабой-ягой. Цветет это загадочное растение ночью желтыми, голубыми и бирюзовыми цветочками. Ее нельзя ни увидеть, ни тем более сорвать просто так - надо знать специальные заговоры.

Узнают ее, опуская в холодную ключевую воду: если вынуть ее в полнолуние, то она непременно зашевелится.

Приметы на 18 июня

На Дорофея утро вчера мудренее, потому что под головой сон-трава лежит.

Не мудрен сон на Дорофея, да вещий.

Если погода на Дорофея теплая и ясная, то и зерно будет крупное.

Сильные росы в этот день - к богатому урожаю, а туман над водой - грибов в лесу будет не счесть.

Если утром трава на Дорофея пахнет сильнее обычного, то быть дождю.