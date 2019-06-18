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Прогноз погоды в Украине 18 июня: жара до +33°, местами грозы

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Прогноз погоды в Украине 18 июня: жара до +33°, местами грозы
08:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Согласно прогнозу, во вторник днем в центральных, Одесской и Николаевской областях возможен кратковременный дождь с грозой.

В ближайшие сутки в Украине сохранится жара, но с некоторым ее ослаблением, сообщает Укргидрометцентр.

Будет без осадков, лишь в Карпатском регионе, ночью в северных, днем также и в центральных, Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 25-30°, в южной части до 33°. В Киеве во вторник без осадков; температура воздуха ночью 18-20°, днем 28-30°.

Прогноз погоды на вторник, 18 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +26 ... +28
  • Львов – +24 ... +26
  • Ивано-Франковск – +25 ... +27
  • Тернополь – +25 ... +27
  • Черновцы – +24 ... +26
  • Хмельницкий – +26 ... +28
  • Луцк – +25 ... +27
  • Ровно – +25 ... +27
  • Житомир – +26 ... +28
  • Винница – +27 ... +29
  • Одесса – +27 ... +29
  • Николаев – +31 ... +33
  • Херсон – +30 ... +32
  • Симферополь – +30 ... +32
  • Кропивницкий – +27 ... +29
  • Черкассы – +26 ... +28
  • Чернигов – +26 ... +28
  • Суммы – +25 ... +27
  • Полтава – +26 ... +28
  • Днепр – +27 ... +29
  • Запорожье – +29 ... +31
  • Донецк – +27 ... +29
  • Луганск – +27 ... +29
  • Харьков – +26 ... +28
  • Киев – +27 ... +29

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 июня самая высокая температура воздуха днём была +33,8 ° в 1918г., самая низкая ночью +5,9 ° в 1911 г.

В среду, 19 июня, в западных областях кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью 13-18°, днем 24-29°. На остальной территории без осадков, лишь днем 19 июня в восточных, южных и Днепропетровской областях местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью 15-20°, днем 27-32°.

Прогноз погоды в Украине на 19 июня Фото: meteo.gov.ua

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, во время гроз местами град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве в среду без осадков; температура воздуха ночью 18-20°, днём 28-30°.

Напомним, по предварительным данным, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне и уже повторившая температурный рекорд 1927 года, несколько ослабеет через неделю — с 25 июня. Во вторник локальные дожди с грозами возможны на юго-западе Украины, а также вдоль полосы Винниччина — Черкасская область — Полтавщина до Сумской области. По прогнозам синоптика, кратковременные дожди могут мгновенно переходить в сильные ливни и грозы.

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Дожди, Грозы, Дневная температура, Прогноз погоды в Украине 18 июня, Прогноз погоды в городах Украины.
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