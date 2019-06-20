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Филарет проводит свой "Поместный собор" одновременно с форумом ПЦУ

Филарет проводит свой "Поместный собор" одновременно с форумом ПЦУ
11:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве 20 июня одновременно проходят два церковных собора - так называемый "Собор" УПЦ КП и Всеукраинский церковно-общественный форум единства украинского православия.

В Киеве в четверг одновременно проходят два церковных события - так называемый "Поместный собор" ликвидированной УПЦ КП под руководством почетного патриарха Филарета и Всеукраинский церковно-общественный форум единства украинского православия с благословения Епифания. Так называемый "Собор" УПЦ КП проходит во Владимирском кафедральном патриаршем соборе по инициативе Филарета. Собрание проходит в закрытом режиме.

Как сообщил журналистам один из делегатов-священников, он приехал, "чтобы услышать все точки зрения". Ожидается, что участники собрания примут обращение к Президенту Украины. По завершении для журналистов анонсирован брифинг.

Форум Православной церкви Украины (ПЦУ) проходит в конференц-зале одного из отелей вблизи Спасо-Преображенского собора. Присутствуют около 30-ти священников. Самого Митрополита Киевского и всея Украины Епифания на форуме нет.

На форуме планируется обсудить коммюнике, принятое по результатам Всеукраинской научно-практической конференции "Православная Церковь Украины - всеправославное признание и международная субъектность".

Также планируется принять текст обращения к священноначалию и украинской общественности.

Среди организаторов - Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Ставропигиальный приход Преображения Господня города Киева и Переяславско-Вишневская епархия Православной Церкви Украины.

Как сообщалось, в декабре 2018 года в Киеве состоялся объединительный церковный Собор, на котором ликвидировали УПЦ КП, образовали ПЦУ и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания, который на тот момент был наместником предстоятеля УПЦ КП Филарета. В ходе Собора в состав новосозданной церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата.

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В начале января 2019 года вновь созданная церковь получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Однако уже 14 мая почетный патриарх Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он сам остается действующим патриархом.

Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, якобы достигнутые на объединительном Соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ. По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх - за внутреннюю церковную жизнь в Украине.

29 мая предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний издал указ, согласно которому документы от имени религиозного объединения "Украинская православная церковь Киевского патриархата", изданные после 30 января 2019 года, являются недействительными.

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Киев, УПЦ КП, Поместный собор, Всеукраинский церковно-общественный форум, Единста церковного православия.
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