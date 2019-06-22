Скачать
Суббота, 22.06.2019
Зеленский в День скорби: Война приносит только кровь, горе и страдания
Зеленский в День скорби: Война приносит только кровь, горе и страдания
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Генк согласился продать Малиновского в Аталанту
Генк согласился продать Малиновского в Аталанту
Лучшие поздравления с Выпускным 2019 от родителей
Лучшие поздравления с Выпускным 2019 от родителей

В Киеве состоялась церемония прощания с погибшим нардепом Тымчуком

В Киеве состоялась церемония прощания с погибшим нардепом Тымчуком
12:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: 24tv.ua

Новости Украины: В киевском Доме офицеров состоялась церемония прощания с нардепом Дмитрием Тымчуком, который погиб в собственном доме 19 июня.

В Киеве в Доме офицеров состоялась церемония прощания с координатором группы «Информационное сопротивление», народным депутатом от «Народного фронта» Дмитрием Тымчуком, который 19 июня был найден мертвым в собственной квартире с огнестрельным ранением в голову.

В церемонии приняли участие родственники и близкие погибшего, а также глава Верховной Рады Андрей Парубий, лидер парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр образования и науки Лилия Гриневич.

Также попрощаться с Тимчуком пришли экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, бывший премьер-министр и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк, народные депутаты Антон Геращенко, Леонид Емец, Сергей Высоцкий, Павел Пинзеник, Виктория Сюмар.

Президент выразил соболезнования родным погибшего депутата Тымчука

В комментарии журналистам Парубий отметил, что Тымчук был профессионалом и патриотом.

«Я с Димой познакомился, когда был секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Я был поражен его высоким уровнем профессионализма и патриотизма.

В тот период, я скажу честно, все органы власти не имели достаточной информации о действиях агрессора. Я достаточно часто вспоминал о том, что даже та информация, которая приходила из Крыма, сознательно приходила от спецслужб, якобы украинских, искажена. Но, собственно, он был носителем полной информации о действиях российского агрессора. Та информация, которая шла от него, была гораздо более глубокой и объективной», - сказал Парубий.

Он добавил, что смерть Тымчука – это большая потеря для Украины.

Погиб нардеп Тымчук: биография, комментарии коллег и последние новости о его смерти

«А еще он был хорошим другом и прекрасным добрым человеком. И сегодня, прощаясь с ним, мы ощущаем, что один из очень важных бойцов Украины, информационного фронта, отходит тогда, когда идет война, когда его знания и опыт так нужны для Украины. Я уверен – это большая потеря для всей Украины, для всех украинцев. Он был героем, героем современной украинско-российской войны. И поэтому мы сегодня говорим, как на Майдане: «Герои не умирают»», - сказал Парубий.

Тымчука похоронят сегодня в городе Бердичев Житомирской области. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нардеп, Дмитрий Тымчук, Смерть Тымчука.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 22 июня - Кириллов день
03 ЦИК зарегистрировала 184 кандидатов-мажоритарщиков
04 Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
05 Федецкий идет в депутаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В двух областях Украины остаются подтопленными 50 домохозяйств
В Украине остаются подтопленными 50 домохозяйств
В Киеве временно закроют три центральные станции метро
В Киеве временно закроют три станции метро
Запад накроют дожди, а на востоке воздух прогреется до +34°: погода на 23 июня
Погода на 23 июня
Улыбающаяся Джамала растрогала поклонников фото с сыном
Улыбающаяся Джамала растрогала поклонников фото с сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь