В Киеве состоялась церемония прощания с погибшим нардепом Тымчуком

Новости Украины: В киевском Доме офицеров состоялась церемония прощания с нардепом Дмитрием Тымчуком, который погиб в собственном доме 19 июня.

В Киеве в Доме офицеров состоялась церемония прощания с координатором группы «Информационное сопротивление», народным депутатом от «Народного фронта» Дмитрием Тымчуком, который 19 июня был найден мертвым в собственной квартире с огнестрельным ранением в голову.

В церемонии приняли участие родственники и близкие погибшего, а также глава Верховной Рады Андрей Парубий, лидер парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр образования и науки Лилия Гриневич.

Также попрощаться с Тимчуком пришли экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, бывший премьер-министр и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк, народные депутаты Антон Геращенко, Леонид Емец, Сергей Высоцкий, Павел Пинзеник, Виктория Сюмар.

В комментарии журналистам Парубий отметил, что Тымчук был профессионалом и патриотом.

«Я с Димой познакомился, когда был секретарем Совета нацбезопасности и обороны. Я был поражен его высоким уровнем профессионализма и патриотизма.

В тот период, я скажу честно, все органы власти не имели достаточной информации о действиях агрессора. Я достаточно часто вспоминал о том, что даже та информация, которая приходила из Крыма, сознательно приходила от спецслужб, якобы украинских, искажена. Но, собственно, он был носителем полной информации о действиях российского агрессора. Та информация, которая шла от него, была гораздо более глубокой и объективной», - сказал Парубий.

Он добавил, что смерть Тымчука – это большая потеря для Украины.

«А еще он был хорошим другом и прекрасным добрым человеком. И сегодня, прощаясь с ним, мы ощущаем, что один из очень важных бойцов Украины, информационного фронта, отходит тогда, когда идет война, когда его знания и опыт так нужны для Украины. Я уверен – это большая потеря для всей Украины, для всех украинцев. Он был героем, героем современной украинско-российской войны. И поэтому мы сегодня говорим, как на Майдане: «Герои не умирают»», - сказал Парубий.

Тымчука похоронят сегодня в городе Бердичев Житомирской области.