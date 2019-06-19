Президент выразил соболезнования родным погибшего депутата Тымчука

Новости Украины: На странице Администрации Президента Украины в соцсети "Twitter" опубликовано соболезнования Владимира Зеленского из-за сегодняшней гибели Дмитрия Тымчука.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего в среду народного депутата Дмитрия Тымчука (фракция "Народный фронт"), сообщают в администрации главы государства.

Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник «Інформаційного спротиву» надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни. — APU (@APUkraine) 19 июня 2019 г.

"Не стало Дмитрия Тымчука. Патриот, народный депутат, офицер, военный журналист, а с начала российской агрессии в Крыму соучредитель "Информационного сопротивления" надежно держал фронт информационной войны. Президент соболезнует родным и близким Дмитрия. Это большая потеря для страны", - сообщается на странице Администрации Президента Украины в соцсети "Twitter".

Напомним, депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб сегодня около полудня в своем доме в Киеве.

По факту гибели нардепа Тымчука открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.