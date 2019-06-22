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Насколько украинцы доверяют судебной системе: результаты опроса

Насколько украинцы доверяют судебной системе: результаты опроса
15:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Более 70% украинцев признают законность и справедливость их судебных дел.

71,6% опрошенных признают, что решение суда, в котором они принимали участие, было законным и справедливым. Об этом говорится в отчете «Отношение граждан к судебной системе», презентованном 21 июня в Киеве Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

При этом 35,6 % опрошенных выступали в судебных процессах истцами, 18% - ответчиками, 8,5% - подсудимыми, 7,8% - потерпевшими, 14,8% - свидетелями, а 15,3 % относились к членам семьи участника судебного процесса.

Опрос участников судебных заседаний проводился на выходе из помещений судов с 11 по 25 февраля 2019 года. Исследование проводилось на выходе из 100 судов, суммарно было опрошено 1107 респондентов во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

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Ранее сообщалось, члены Совета судей Украины жалуются на давление со стороны Администрации президента Владимира Зеленского.

Заявления со стороны представителей части судейского корпуса, связанных со старой властной системой, о конфликте с заместителем главы администрации президента Украины Русланом Рябошапкой являются наглядным свидетельством попыток самосохранения в судебной системе Украины лиц, привыкших иметь влияние на украинское правосудие в собственных или властных интересах.

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Суд, Украинцы, Судебная система.
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