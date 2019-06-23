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Представители ООН вышли на Марш равенства в Киеве

Представители ООН вышли на Марш равенства в Киеве
12:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: На Марш равенства в Киеве вышли представители миссии ООН в Украине, а в США заявили, что поддерживают украинцев, которые стремятся к отсутствию дискриминации.

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор пожелал участникам Марша равенства в центре Киева безопасного и приятного дня, добавив, что США поддерживают украинцев, которые стремятся к отсутствию дискриминации.

"Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор: "Желаю всем участникам марша Киев Прайд безопасного, приятного и прекрасного дня. Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации", - сообщает посольство США в Украине в Твиттер в воскресенье.

Кроме того, на Марш равенства вышли представители миссии ООН в Украине. Об этом говорится в заявлении на официальноой странице Представительства ООН в Украине в Twitter.

"ООН Украина на KyivPride 2019 прямо сейчас! Мы гордимся тем, что поддерживаем людей ЛГБТИК, их свободу и права на самовыражение. Любовь есть любовь", — говорится в заявлении миссии.

Напомним, девятерых правонарушителей, намеревавшихся устроить провокации на Марше равенства в центре Киева, задержали сотрудники полиции, начато уголовное производство. Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 (Подготовка к хулиганству). Им грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

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Миссия ООН в Украине, Марш равенства в Киеве, Временный поверенный по делам США в Украине.
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