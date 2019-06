Представители ООН вышли на Марш равенства в Киеве

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор пожелал участникам Марша равенства в центре Киева безопасного и приятного дня, добавив, что США поддерживают украинцев, которые стремятся к отсутствию дискриминации.

"Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор: "Желаю всем участникам марша Киев Прайд безопасного, приятного и прекрасного дня. Мы стоим вместе со всеми украинцами, которые стремятся к равенству и отсутствию дискриминации", - сообщает посольство США в Украине в Твиттер в воскресенье.

Кроме того, на Марш равенства вышли представители миссии ООН в Украине. Об этом говорится в заявлении на официальноой странице Представительства ООН в Украине в Twitter.

"ООН Украина на KyivPride 2019 прямо сейчас! Мы гордимся тем, что поддерживаем людей ЛГБТИК, их свободу и права на самовыражение. Любовь есть любовь", — говорится в заявлении миссии.

