Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы

В четверг, 4 июля в Украине без осадков, только в южной части местами кратковременные дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с.
"4 июля переменная облачность. В южной части местами кратковременные дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура днем 19-24°, на юге и востоке страны 25-30° тепла", - говорится в сообщении Гидрометцентра.
5 июля ночью без осадков, днем в западных, северных и центральных областях, 6 июля в Украине местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, на юге страны ночью 13-18°, днем 26-30°.
По Киеву 4 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 21-23° тепла.
По области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 19-24° тепла.
Днем 5 июля и ночью 6 июля местами кратковременные дожди, грозы, в остальное время - без осадков. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.
Прогноз погоды на пятницу, 5 июля, в городах Украины:
6 июля на большей части территории страны сохранится облачная и дождливая погода.
7 июля в северных, западных, днем и в центральных областях, 8 июля на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы.
Температура в южных и восточных областях ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 25-31°, на остальной территории ночью 10-16°, днем 20-26°.