Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы

Новости Украины: До конца недели в Украине будут идти дожди, а местами прогнозируются грозы и шквалы.

В четверг, 4 июля в Украине без осадков, только в южной части местами кратковременные дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с.

"4 июля переменная облачность. В южной части местами кратковременные дожди, грозы и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура днем 19-24°, на юге и востоке страны 25-30° тепла", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

5 июля ночью без осадков, днем в западных, северных и центральных областях, 6 июля в Украине местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, на юге страны ночью 13-18°, днем 26-30°.

По Киеву 4 июля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 21-23° тепла.

По области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 19-24° тепла.

Днем 5 июля и ночью 6 июля местами кратковременные дожди, грозы, в остальное время - без осадков. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

Прогноз погоды на пятницу, 5 июля, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28, дождь, гроза

Львов – +22...+24, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +22...+24, дождь, гроза

Тернополь – +22...+24, дождь, гроза

Черновцы – +22...+24, дождь, гроза

Хмельницкий – +22...+24, дождь, гроза

Луцк – +22...+24, дождь, гроза

Ровно – +22...+24, дождь, гроза

Житомир – +22...+24, дождь, гроза

Винница – +25...+27, дождь, гроза

Одесса – +27...+29, переменная облачность, без осадков

Николаев – +27...+29, переменная облачность, без осадков

Херсон – +27...+29, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +27...+29, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +24...+26, дождь, гроза

Черкассы – +22...+24, дождь, гроза

Чернигов – +21...+23, дождь, гроза

Сумы – +22...+23, дождь, гроза

Полтава – +22...+24, дождь, гроза

Днепр – +25...+27, дождь, гроза

Запорожье – +26...+28, переменная облачность, без осадков

Донецк – +23...+25, переменная облачность, без осадков

Луганск – +23...+25, переменная облачность, без осадков

Харьков – +23...+25, переменная облачность, без осадков

Киев – +23...+25, дождь, гроза

6 июля на большей части территории страны сохранится облачная и дождливая погода.

7 июля в северных, западных, днем и в центральных областях, 8 июля на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы.

Температура в южных и восточных областях ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 25-31°, на остальной территории ночью 10-16°, днем 20-26°.