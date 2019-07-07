Чего ожидать от погоды в Украине на Ивана Купала: прогноз синоптиков

7 июля без осадков, лишь днем в западных, северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы.
Температура ночью будет составлять 9-14°, днем 20-25°; на юге страны ночью 14-19°, днем 6 июля 24-29°, 7 июля 28-33°.
Днем 7 июля в Киеве местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в остальное время без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м /с.
Температура ночью 9-14°, днем 20-25°. 8-9 июля в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы, лишь ночью 9 июля без осадков.Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.
В понедельник, 8 июля, синоптики прогнозируют на всей территории Украины небольшое похолодание в среднем на 2-5°. На восток и юг Украины вернутся дожди с грозами со средней дневной температурой 26-28°. На западе и севере Украины преимущественно солнечная погода со средней температурой воздуха 22-24°.
Во вторник, 9 июля, ночью в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек.
Прогноз погоды на понедельник, 8 июля, в городах Украины:
Прогноз погоды на 7 июля
Прогноз погоды на 8 июля
Синоптик Наталья Диденко на 7-е июля прогнозирует очень интересную синоптическую ситуацию. На Западе и Севере пройдут дожди с грозами. Плюс Винницкая область, Кропивницкий с районами, возможно, вечером Одесская.
На остальной территории сухая погода все же будет доминировать. На значительной части Украины, особенно на Севере, сильный ветер.В воскресенье потеплеет до + 25 + 29 градусов, на юге до +30 градусов.
В Киеве 7 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывистый, до сильного, ветер, потепление до + 26 + 28 градусов.
"Ближайшей ночью любители прыжки через костры, пускание венков по прудах, реках и озерах и других купальских забав могут делать это спокойно - дождя ночью не будет", - подытожила Диденко.
Напомним, праздник Ивана Купалы испокон веков отмечается весело и с размахом, с ним связано немало обычаев и традиций, многие из которых будут соблюдаться и в 2019 году. Праздник Ивана Купалы приходится на 7 июля. Однако отмечать его начинают еще накануне - вечером 6 июля (сразу после захода солнца). Продолжаются же гулянья всю ночь: народ кутит до самого рассвета.