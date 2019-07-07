Чего ожидать от погоды в Украине на Ивана Купала: прогноз синоптиков

Новости Украины: Синоптики прогнозируют дождливую погоду на Ивана Купала для западных и северных областей, на остальной территории без осадков.

7 июля без осадков, лишь днем в западных, северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью будет составлять 9-14°, днем 20-25°; на юге страны ночью 14-19°, днем 6 июля 24-29°, 7 июля 28-33°.

Днем 7 июля в Киеве местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в остальное время без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м /с.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°. 8-9 июля в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы, лишь ночью 9 июля без осадков.Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

В понедельник, 8 июля, синоптики прогнозируют на всей территории Украины небольшое похолодание в среднем на 2-5°. На восток и юг Украины вернутся дожди с грозами со средней дневной температурой 26-28°. На западе и севере Украины преимущественно солнечная погода со средней температурой воздуха 22-24°.

Во вторник, 9 июля, ночью в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской, днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек.

Прогноз погоды на понедельник, 8 июля, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26, ясно

Львов – +22...+24, ясно

Ивано-Франковск – +20...+22, ясно

Тернополь – +22...+24, ясно

Черновцы – +22...+24, ясно

Хмельницкий – +22...+24, ясно

Луцк – +20...+22, ясно

Ровно – +20...+22, ясно

Житомир – +24...+26, ясно

Винница – +22...+24, ясно

Одесса – +25...+27, дождь с грозами

Николаев – +25...+27, дождь с грозами

Херсон – +27..+29, дождь с грозами

Симферополь – +27...+29, дождь с грозами

Кропивницкий – +22...+24, дождь с грозами

Черкассы – +22...+24, дождь с грозами

Чернигов – +22...+24, ясно

Сумы – +21...+23, дождь с грозами

Полтава – +22...+24, дождь с грозами

Днепр – +22...+24, дождь с грозами

Запорожье – +27...+29, дождь с грозами

Донецк – +26...+28, дождь с грозами

Луганск – +27...+29, дождь с грозами

Харьков – +22...+24, дождь с грозами

Киев – +22...+24, ясно

Прогноз погоды на 7 июля

Прогноз погоды на 8 июля

Синоптик Наталья Диденко на 7-е июля прогнозирует очень интересную синоптическую ситуацию. На Западе и Севере пройдут дожди с грозами. Плюс Винницкая область, Кропивницкий с районами, возможно, вечером Одесская.

На остальной территории сухая погода все же будет доминировать. На значительной части Украины, особенно на Севере, сильный ветер.В воскресенье потеплеет до + 25 + 29 градусов, на юге до +30 градусов.

В Киеве 7 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывистый, до сильного, ветер, потепление до + 26 + 28 градусов.

"Ближайшей ночью любители прыжки через костры, пускание венков по прудах, реках и озерах и других купальских забав могут делать это спокойно - дождя ночью не будет", - подытожила Диденко.

Напомним, праздник Ивана Купалы испокон веков отмечается весело и с размахом, с ним связано немало обычаев и традиций, многие из которых будут соблюдаться и в 2019 году. Праздник Ивана Купалы приходится на 7 июля. Однако отмечать его начинают еще накануне - вечером 6 июля (сразу после захода солнца). Продолжаются же гулянья всю ночь: народ кутит до самого рассвета.