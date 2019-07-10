Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди

Новости Украины: 10 июля на большей части территории Украины будет облачно, местами пройдут дожди.

10 июля по всей территории Украины, кроме южной части, ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 7-13°, днем 17-23°, на побережье морей 14-19°, на юге воздух прогреется до 27°. Ветер - западный, 5 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на среду, 10 июля, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21, дождь, гроза

Львов – +18...+20, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +18...+20, дождь, гроза

Тернополь – +18...+20, дождь, гроза

Черновцы – +18...+20, дождь, гроза

Хмельницкий – +18...+20, дождь, гроза

Луцк – +17...+19, дождь, гроза

Ровно – +17...+19, дождь, гроза

Житомир – +18...+20, дождь, гроза

Винница – +18...+20, дождь

Одесса – +23...+25, , переменная облачность

Николаев – +23...+25, , переменная облачность

Херсон – +24...+26, переменная облачность

Симферополь – +23...+25, дождь

Кропивницкий – +19...+21, переменная облачность

Черкассы – +19...+21, дождь

Чернигов – +19...+21, дождь, гроза

Сумы – +19...+21, дождь

Полтава – +19...+21, переменная облачность

Днепр – +22...+24, переменная облачность

Запорожье – +23...+25, , переменная облачность

Донецк – +22...+24, переменная облачность

Луганск – +22...+24, переменная облачность

Харьков – +21...+23, переменная облачность

Киев – +19...+21, дождь

Прогноз погоды на 10 июля

В столице и области ночью будет без осадков, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура составит ночью 8-13°, днем 18-23°.