Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди

10 июля по всей территории Украины, кроме южной части, ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 7-13°, днем 17-23°, на побережье морей 14-19°, на юге воздух прогреется до 27°. Ветер - западный, 5 м/с.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на среду, 10 июля, в городах Украины:
- Ужгород – +19...+21, дождь, гроза
- Львов – +18...+20, дождь, гроза
- Ивано-Франковск – +18...+20, дождь, гроза
- Тернополь – +18...+20, дождь, гроза
- Черновцы – +18...+20, дождь, гроза
- Хмельницкий – +18...+20, дождь, гроза
- Луцк – +17...+19, дождь, гроза
- Ровно – +17...+19, дождь, гроза
- Житомир – +18...+20, дождь, гроза
- Винница – +18...+20, дождь
- Одесса – +23...+25, , переменная облачность
- Николаев – +23...+25, , переменная облачность
- Херсон – +24...+26, переменная облачность
- Симферополь – +23...+25, дождь
- Кропивницкий – +19...+21, переменная облачность
- Черкассы – +19...+21, дождь
- Чернигов – +19...+21, дождь, гроза
- Сумы – +19...+21, дождь
- Полтава – +19...+21, переменная облачность
- Днепр – +22...+24, переменная облачность
- Запорожье – +23...+25, , переменная облачность
- Донецк – +22...+24, переменная облачность
- Луганск – +22...+24, переменная облачность
- Харьков – +21...+23, переменная облачность
- Киев – +19...+21, дождь
Прогноз погоды на 10 июля
В столице и области ночью будет без осадков, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура составит ночью 8-13°, днем 18-23°.