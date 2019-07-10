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Среда, 10.07.2019
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Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди

Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
07:48 Сегодня Телеграф

Новости Украины: 10 июля на большей части территории Украины будет облачно, местами пройдут дожди.

10 июля по всей территории Украины, кроме южной части, ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 7-13°, днем 17-23°, на побережье морей 14-19°, на юге воздух прогреется до 27°. Ветер - западный, 5 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на среду, 10 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +19...+21, дождь, гроза
  • Львов – +18...+20, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +18...+20, дождь, гроза
  • Тернополь – +18...+20, дождь, гроза
  • Черновцы – +18...+20, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +18...+20, дождь, гроза
  • Луцк – +17...+19, дождь, гроза
  • Ровно – +17...+19, дождь, гроза
  • Житомир – +18...+20, дождь, гроза
  • Винница – +18...+20, дождь
  • Одесса – +23...+25, , переменная облачность
  • Николаев – +23...+25, , переменная облачность
  • Херсон – +24...+26, переменная облачность
  • Симферополь – +23...+25, дождь
  • Кропивницкий – +19...+21, переменная облачность
  • Черкассы – +19...+21, дождь
  • Чернигов – +19...+21, дождь, гроза
  • Сумы – +19...+21, дождь
  • Полтава – +19...+21, переменная облачность
  • Днепр – +22...+24, переменная облачность
  • Запорожье – +23...+25, , переменная облачность
  • Донецк – +22...+24, переменная облачность
  • Луганск – +22...+24, переменная облачность
  • Харьков – +21...+23, переменная облачность
  • Киев – +19...+21, дождь

Прогноз погоды на 10 июля

Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона

В столице и области ночью будет без осадков, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура составит ночью 8-13°, днем 18-23°.

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Погода, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Прогноз погоды.
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