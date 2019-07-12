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Пятница, 12.07.2019
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Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди

Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди
07:38 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: 12 июля в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

12 июля на востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. На юге страны ожидаются дожди с грозами. Ночью температура до +13°, днем до +26°. На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +21°. В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +21°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +11°, днем до +22°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на пятницу, 12 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +21...+23, дождь, гроза
  • Львов – +19...+21, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +20...+22, дождь, гроза
  • Тернополь – +20...+22, дождь, гроза
  • Черновцы – +20...+22, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +20...+22, дождь, гроза
  • Луцк – +19...+21, дождь, гроза
  • Ровно – +20...+22, дождь, гроза
  • Житомир – +20...+22, дождь, гроза
  • Винница – +20...+22, дождь, гроза
  • Одесса – +21...+23, дождь, гроза
  • Николаев – +24...+26, дождь, гроза
  • Херсон – +23...+25, дождь, гроза
  • Симферополь – +23...+25, дождь, гроза
  • Кропивницкий – +22...+24, дождь, гроза
  • Черкассы – +21...+23, дождь, гроза
  • Чернигов – +19...+21, дождь, гроза
  • Сумы – +19...+21, дождь, гроза
  • Полтава – +21...+23, дождь, гроза
  • Днепр – +22...+24, дождь, гроза
  • Запорожье – +22...+24, переменная облачность
  • Донецк – +22...+24, дождь, гроза
  • Луганск – +23...+25, дождь, гроза
  • Харьков – +23...+25, дождь, гроза
  • Киев – +20...+22, дождь, гроза

Прогноз погоды на 12 июля

В столице и области - переменная облачность, во второй половине дня ожидается дождь. Температура воздуха составит ночью 11-13°, днем 20-22°. Ветер - северо-западный, 5 м/с.

Знаменательные события в истории: 12 июля 2019 года

Согласно народному прогнозу, 12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.

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Погода, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Прогноз погоды.
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