Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди

Новости Украины: 12 июля в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

12 июля на востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. На юге страны ожидаются дожди с грозами. Ночью температура до +13°, днем до +26°. На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +21°. В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +21°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +11°, днем до +22°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на пятницу, 12 июля, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23, дождь, гроза

Львов – +19...+21, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +20...+22, дождь, гроза

Тернополь – +20...+22, дождь, гроза

Черновцы – +20...+22, дождь, гроза

Хмельницкий – +20...+22, дождь, гроза

Луцк – +19...+21, дождь, гроза

Ровно – +20...+22, дождь, гроза

Житомир – +20...+22, дождь, гроза

Винница – +20...+22, дождь, гроза

Одесса – +21...+23, дождь, гроза

Николаев – +24...+26, дождь, гроза

Херсон – +23...+25, дождь, гроза

Симферополь – +23...+25, дождь, гроза

Кропивницкий – +22...+24, дождь, гроза

Черкассы – +21...+23, дождь, гроза

Чернигов – +19...+21, дождь, гроза

Сумы – +19...+21, дождь, гроза

Полтава – +21...+23, дождь, гроза

Днепр – +22...+24, дождь, гроза

Запорожье – +22...+24, переменная облачность

Донецк – +22...+24, дождь, гроза

Луганск – +23...+25, дождь, гроза

Харьков – +23...+25, дождь, гроза

Киев – +20...+22, дождь, гроза

Прогноз погоды на 12 июля

В столице и области - переменная облачность, во второй половине дня ожидается дождь. Температура воздуха составит ночью 11-13°, днем 20-22°. Ветер - северо-западный, 5 м/с.

Согласно народному прогнозу, 12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.