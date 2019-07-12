Погода на 12 июля: прохладная погода сохранится, местами пройдут дожди

12 июля на востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. На юге страны ожидаются дожди с грозами. Ночью температура до +13°, днем до +26°. На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +21°. В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +11°, днем до +21°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +11°, днем до +22°.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на пятницу, 12 июля, в городах Украины:
- Ужгород – +21...+23, дождь, гроза
- Львов – +19...+21, дождь, гроза
- Ивано-Франковск – +20...+22, дождь, гроза
- Тернополь – +20...+22, дождь, гроза
- Черновцы – +20...+22, дождь, гроза
- Хмельницкий – +20...+22, дождь, гроза
- Луцк – +19...+21, дождь, гроза
- Ровно – +20...+22, дождь, гроза
- Житомир – +20...+22, дождь, гроза
- Винница – +20...+22, дождь, гроза
- Одесса – +21...+23, дождь, гроза
- Николаев – +24...+26, дождь, гроза
- Херсон – +23...+25, дождь, гроза
- Симферополь – +23...+25, дождь, гроза
- Кропивницкий – +22...+24, дождь, гроза
- Черкассы – +21...+23, дождь, гроза
- Чернигов – +19...+21, дождь, гроза
- Сумы – +19...+21, дождь, гроза
- Полтава – +21...+23, дождь, гроза
- Днепр – +22...+24, дождь, гроза
- Запорожье – +22...+24, переменная облачность
- Донецк – +22...+24, дождь, гроза
- Луганск – +23...+25, дождь, гроза
- Харьков – +23...+25, дождь, гроза
- Киев – +20...+22, дождь, гроза
Прогноз погоды на 12 июля
В столице и области - переменная облачность, во второй половине дня ожидается дождь. Температура воздуха составит ночью 11-13°, днем 20-22°. Ветер - северо-западный, 5 м/с.
Согласно народному прогнозу, 12 июля - день Петра и Павла. До Петра - нет тепла, а по Петру - и по теплу. День убывает, а жара прибывает.