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Знойная жара не ожидается: дожди 14-15 июля не покинут Украину

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Знойная жара не ожидается: дожди 14-15 июля не покинут Украину
08:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине в ближайшие сутки сохраняется привычная за последнюю неделю погода с кратковременными дождями и грозами с осенней температурой воздуха.

В воскресенье, 14 июля проливные дожди во всех регионах, кроме южных и восточных. Так, днем на Западе и в северных и центральных областях кратковременные дожди, местами грозы. Однако на остальной территории страны без осадков.

Ночью обещают западный ветер, а днем юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью составит +9...+14 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +20...+25 градусов. В южной части ночью обещают температуру воздуха +12...+17 градусов, днем +23...+28 градусов. В Карпатах ночью +6...+11 градусов, а днем +10...+15.

Порция заразного смеха: утренние анекдоты 14 июля

В Киеве в воскресенье сильный дождь. Воздух днем прогреется до скромных +20... +22 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 15 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +20...+24, дождь с грозами
  • Львов – +21...+23, дождь с грозами
  • Ивано-Франковск – +20...+22, дождь с грозами
  • Тернополь – +20...+22, дождь с грозами
  • Черновцы – +19...+21, дождь с грозами
  • Хмельницкий – +21...+23, дождь с грозами
  • Луцк – +21...+23, дождь с грозами
  • Ровно – +21...+23, дождь с грозами
  • Житомир – +21...+23, дождь с грозами
  • Винница – +21...+23, дождь с грозами
  • Одесса – +24...+26, дождь с грозами
  • Николаев – +23...+25, ясно
  • Херсон – +23...+25, ясно
  • Симферополь – +24...+26, ясно
  • Кропивницкий – +22...+24, дождь с грозами
  • Черкассы – +21...+23, дождь с грозами
  • Чернигов – +20...+22, дождь с грозами
  • Сумы – +20...+22, дождь с грозами
  • Полтава – +22...+24, дождь с грозами
  • Днепр – +23...+25, ясно
  • Запорожье – +24...+26, ясно
  • Донецк – +24...+26, ясно
  • Луганск – +25...+27, ясно
  • Харьков – +23...+25, ясно
  • Киев – +21...+23, дождь с грозами

Прогноз погоды на 14 июля

В понедельник, 15 июля синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами на западной, центральной и северной части территории Украины с температурой воздуха +20...+23 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с, ночью температура воздуха составит 10-12 градусов тепла. На Востоке и Юге Украины преимущественно малооблачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха составит 23...27 градусов тепла, ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Итоги 13 июля: Обстрел "112" канала, Зеленский в Одессе и День рождения Сенцова

В Киеве в понедельник, 15 июля краковременные дожди, температура воздуха 22...24 градусов тепла, ночью 11...13 градусов, ветер северо-западный 3-8 м/с. Дожди прогнозируются и днем и ночью.

Прогноз погоды на 15 июля

Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook прогнозирует на 14 июля дожди с отдельными грозами пройдут на Западе и Севере, на остальной территории - без существенных осадков.

Температура воздуха будет какой-то нервной: на Западе похолодает до + 17 + 23 градусов, на юге и востоке подтянется лайт-жара, + 25 + 29 градусов, на севере и в центре будет комфортно, + 22 + 26 градусов.

Существенное потепление, обещает Наталья Диденко, придет в Украину с 19 июля.

Гороскоп на сегодня, 14 июля 2019: все знаки Зодиака

Напомним, в странах Южной Азии десятки человек погибли из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни.  В ближайшие дни также ожидаются сильные дожди. В Непале погибли не менее 27 человек, в Бангладеш - по меньшей мере 16, в индийском штате Ассам - не менее 6.

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