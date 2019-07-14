Знойная жара не ожидается: дожди 14-15 июля не покинут Украину

Новости Украины: В Украине в ближайшие сутки сохраняется привычная за последнюю неделю погода с кратковременными дождями и грозами с осенней температурой воздуха.

В воскресенье, 14 июля проливные дожди во всех регионах, кроме южных и восточных. Так, днем на Западе и в северных и центральных областях кратковременные дожди, местами грозы. Однако на остальной территории страны без осадков.

Ночью обещают западный ветер, а днем юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью составит +9...+14 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +20...+25 градусов. В южной части ночью обещают температуру воздуха +12...+17 градусов, днем +23...+28 градусов. В Карпатах ночью +6...+11 градусов, а днем +10...+15.

В Киеве в воскресенье сильный дождь. Воздух днем прогреется до скромных +20... +22 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 15 июля, в городах Украины:

Ужгород – +20...+24, дождь с грозами

Львов – +21...+23, дождь с грозами

Ивано-Франковск – +20...+22, дождь с грозами

Тернополь – +20...+22, дождь с грозами

Черновцы – +19...+21, дождь с грозами

Хмельницкий – +21...+23, дождь с грозами

Луцк – +21...+23, дождь с грозами

Ровно – +21...+23, дождь с грозами

Житомир – +21...+23, дождь с грозами

Винница – +21...+23, дождь с грозами

Одесса – +24...+26, дождь с грозами

Николаев – +23...+25, ясно

Херсон – +23...+25, ясно

Симферополь – +24...+26, ясно

Кропивницкий – +22...+24, дождь с грозами

Черкассы – +21...+23, дождь с грозами

Чернигов – +20...+22, дождь с грозами

Сумы – +20...+22, дождь с грозами

Полтава – +22...+24, дождь с грозами

Днепр – +23...+25, ясно

Запорожье – +24...+26, ясно

Донецк – +24...+26, ясно

Луганск – +25...+27, ясно

Харьков – +23...+25, ясно

Киев – +21...+23, дождь с грозами

Прогноз погоды на 14 июля

В понедельник, 15 июля синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами на западной, центральной и северной части территории Украины с температурой воздуха +20...+23 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с, ночью температура воздуха составит 10-12 градусов тепла. На Востоке и Юге Украины преимущественно малооблачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха составит 23...27 градусов тепла, ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В Киеве в понедельник, 15 июля краковременные дожди, температура воздуха 22...24 градусов тепла, ночью 11...13 градусов, ветер северо-западный 3-8 м/с. Дожди прогнозируются и днем и ночью.

Прогноз погоды на 15 июля

Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook прогнозирует на 14 июля дожди с отдельными грозами пройдут на Западе и Севере, на остальной территории - без существенных осадков.

Температура воздуха будет какой-то нервной: на Западе похолодает до + 17 + 23 градусов, на юге и востоке подтянется лайт-жара, + 25 + 29 градусов, на севере и в центре будет комфортно, + 22 + 26 градусов.

Существенное потепление, обещает Наталья Диденко, придет в Украину с 19 июля.

Напомним, в странах Южной Азии десятки человек погибли из-за проливных муссонных дождей, спровоцировавших сильные наводнения и оползни. В ближайшие дни также ожидаются сильные дожди. В Непале погибли не менее 27 человек, в Бангладеш - по меньшей мере 16, в индийском штате Ассам - не менее 6.