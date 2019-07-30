По делу убийства "Сармата" присутствовали 11 осуждаемых

Новости Украины: Вячеслав Аброськин заявил что найти заказчиков убийства теперь дело времени.

Первый заместитель главы НПУ - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что задержание заказчиков убийства ветерана АТО Виталия Олешко ("Сармата") - это дело времени.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Пока остаются на свободе непосредственные заказчики, они известны и их задержание - дело времени", - отметил Аброськин.

В ведомстве напомнили, что 29 июля на первом заседании Бердянского районного суда по "делу Сармата" были рассмотрены ходатайства о продлении меры пресечения для обвиняемых в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко.

Аброськин уточнил, что на первом заседании по делу об убийстве Виталия Олешко ("Сармата") находились 11 обвиняемых.

"Эти одиннадцать - это все те, кто имел отношение к убийству Виталия Олешко от исполнителей до организаторов", - отметил Аброськин.

Как сообщал Укринформ, Виталий Олешко был застрелен 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у жены и друга. Он погиб на месте.

Полиция задержала подозреваемых в совершении преступления: бывшего бойца батальона "Торнадо" Артема Матюшина, директора строительной фирмы "НК "Промстрой" Николая Ломаку, 39-летнего Александра Обухова и Максима Володимиренкова.

По версии правоохранителей, именно эти лица приехали в дом "Сармата", наблюдали за ним и застрелили.

Впоследствии по подозрению в организации убийства Виталия Олешко в Бердянске задержали местного бизнесмена Михаила Сигиду, во Львове - Виктора Власюка, а в Днипре - Евгения Бродского.

Однако Сигиду и Бродского впоследствии отпустили под домашний арест.

29 июля Бердянский районный городской суд назначил слушания по существу по делу об убийстве Виталия Олешко на 27 августа.