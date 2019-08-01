Лунный денежный календарь на август 2019 года на каждый день

Новости Украины: Денежный лунный календарь расскажет о том, как Луна будет влиять на нашу продуктивность и финансовую удачу в августе.

Финансовые вопросы и проблемы люди обычно решают в первую очередь.

Мнение астрологов относительно каждого дня августа — важная информация, которую стоит учитывать при планировании финансовых дел. Однако, каким бы ни был тот или иной день, привлечь денежную удачу помогут специальные заговоры на растущую и убывающую Луну.

1, 2 августа: первый день месяца — Новолуние во Льве. В это время есть риск совершить покупку, о которой вы потом долго будете жалеть. 1 числа лучше не тратить, а сосредоточиться на заработке. 2 число — первый день роста Луны в том же Знаке. Это прекрасное время для работы, ведения бизнеса, заключения договоров.

3, 4 августа: рост Луны под эгидой Девы — это время, когда люди могут увидеть все свои ошибки финансового характера. Постарайтесь на первых выходных проанализировать свои прошлые действия, чтобы найти в них изъяны и предотвратить их повторение в дальнейшем. В эти два дня лучше не давать и не брать деньги взаймы.

5, 6 августа: переход растущей Луны из Девы в Знак Весов означает прибавление финансовой удачи, потому что стихия Воздуха прекрасно сочетается с динамичной и сильной Луной. В этот день лучше всего идёт творческая работа, а также процесс обучения. Нужно читать полезную литературу, делиться опытом с коллегами, записываться на курсы повышения квалификации. В будущем это позитивно скажется на доходах, прибавит уверенности, приведет к новым финансовым победам.

7, 8 августа: Скорпион и растущая Луна в дисгармонии друг с другом, поэтому в эти дни тратить деньги без необходимости не стоит. Лучше сохранить их, отложив важные приобретения на потом. Можно спланировать покупки на будущее.

9, 10 августа: эксперты считают, что это очень позитивные дни, наполненные финансовой удачей. Особенно удачными станут приобретения, сделанные в интернете. Лучше избегать слишком дорогостоящих покупок, зато можно совершить много мелких. Финансово активные люди смогут получить удовольствие от шопинга в эти дни.

11, 12, 13 августа: рост Луны в Козероге — время воздержания от крупных и малых приобретений. В эти дни лучше платить по счетам и избавляться от долгов. Не стоит также брать на себя лишнюю ответственность. Если придется купить что-то, то лучше воспользоваться заговором на удачную покупку.

14, 15 августа: 14 число — последний день роста Луны в Водолее. Это идеальное время для обновления гардероба, покупки билетов на самолет, на поезд. Любые покупки, связанные с дорогой и путешествиями, будут крайне полезными. 15 августа — Полнолуние в том же Знаке. Для финансовой активности оно не подойдет. Лучше сфокусироваться на домашних делах и планировании.

16, 17, 18 августа: в эти три дня начинается убывание лунного диска в Знаке Рыб. Покупки помогут поднять настроение, избавиться от неуверенности, негатива. Дни благоприятны для приобретения подарков и вещей для всей семьи.

19, 20 августа: убывающая Луна в Овне означает, что денежные траты будут негативно отражаться на настроении. Есть шанс случайно потратить деньги впустую, так что лучше не рисковать.

21, 22 и 23 августа: убывающая Луна в Тельце — идеальное время для финансовой активности в любом ее проявлении. В эти дни полезно работать больше, чем обычно, но тратить при этом лучше строго отведенную сумму. Не стоит выходить за пределы своего личного лимита. Совершать покупки и принимать решения лучше без спешки.

24, 25 августа: стареющая Луна в Близнецах привнесет энергетический диссонанс в нашу жизнь, поэтому лучше не принимать в этот период важных решений, касающихся денег. Лучше отложить шопинг.

26, 27 августа: переход Луны в Знак Рака ознаменуется ростом финансовой удачи. Полезной будет самокритика, которая поможет избежать ошибок в работе. Чтобы понедельник и вторник не закончились на минорной ноте, лучше не давать никому деньги в долг и не брать взаймы.

28, 29 августа: Луна во Льве убывает, что приведет к ухудшению общего энергетического фона, а также к потере денежной удачи. В эти дни возможен обман. Есть риск потратить деньги зря и не вернуть их назад. Старайтесь быть осторожнее: внимательнее читайте договоры и пересчитывайте сдачу в магазине.

30, 31 августа: 30 число — Новолуние в Деве. Это хороший день для умеренных покупок. Последний день лета, когда Луна начинает расти, неблагоприятен для шопинга. Его лучше посвятить спокойной работе и размеренным делам.

Не секрет, что одним из лучших помощников в финансовых делах является интуиция. В сложных ситуациях, когда на принятие решения мало времени, старайтесь слушать свое сердце. Развить шестое чувство помогут три простых упражнения на каждый день.