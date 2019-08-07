Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны

Традиции на 7 августа
В народе считали, что с этого дня начинаются холодные утренники, а огородники начинают копать раннюю картошку. Иногда утренние морозцы были такими сильными, что замерзала роса на лугах.
Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря", поэтому этот день называли еще и зимоуказательницей.
Приметы на 7 августа
Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму, если же идет дождь - зима снежная и теплая.
Если ночь на следующий день будет свежая и холодная, то предстоящая зима наступит рано и ожидается морозной.
Много желудей на дубе - к теплой зиме.
Если на Анну дождь идет - зима снежная будет.
Если на Анну иней выпадет - к холодной зиме.