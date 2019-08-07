Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны

Новости Украины: Успение праведной Анны, матери Богородицы.

Традиции на 7 августа

В народе считали, что с этого дня начинаются холодные утренники, а огородники начинают копать раннюю картошку. Иногда утренние морозцы были такими сильными, что замерзала роса на лугах.

Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря", поэтому этот день называли еще и зимоуказательницей.

Приметы на 7 августа

Светлая и теплая погода предвещает холодную зиму, если же идет дождь - зима снежная и теплая.

Если ночь на следующий день будет свежая и холодная, то предстоящая зима наступит рано и ожидается морозной.

Много желудей на дубе - к теплой зиме.

Если на Анну дождь идет - зима снежная будет.

Если на Анну иней выпадет - к холодной зиме.