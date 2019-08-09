Выходные 2020: дополнительные выходные украинцев

Министерство социальной политики обнародовало рекомендательное распоряжение с графиком праздничных и выходных дней в 2020 году. Также в соответствующем письме указаны нормы рабочих часов и рекомендации по переносу праздничных дней для работодателей.
Соответствующее письмо Минсоцполитики приняло 3 августа 2019 года.
Работа не проводится в такие праздничные дни:
- 1 января - Новый год;
- 7 января и 25 декабря - Рождество Христово;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - День труда;
- 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);
- 28 июня - День Конституции;
- 24 августа - День независимости;
- 14 октября - День защитника;
- один день (воскресенье) - Пасха (Пасха);
- один день (воскресенье) - Троица.
Кроме того, в 2020 году должен быть перенесен выходной:
- в воскресенье 8 марта - на понедельник 9 марта;
- в воскресенье 19 апреля - на понедельник 20 апреля;
- в субботу 9 мая - на понедельник 11 мая;
- в воскресенье 7 июня - на понедельник 8 июня;
- в воскресенье 28 июня - на понедельник 29 июня.