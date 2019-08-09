Выходные 2020: дополнительные выходные украинцев

Новости Украины:Указаны нормы рабочих часов и рекомендации по переносу праздничных дней для работодателей.

Министерство социальной политики обнародовало рекомендательное распоряжение с графиком праздничных и выходных дней в 2020 году. Также в соответствующем письме указаны нормы рабочих часов и рекомендации по переносу праздничных дней для работодателей.

Соответствующее письмо Минсоцполитики приняло 3 августа 2019 года.

Работа не проводится в такие праздничные дни:

- 1 января - Новый год;

- 7 января и 25 декабря - Рождество Христово;

- 8 марта - Международный женский день;

- 1 мая - День труда;

- 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы);

- 28 июня - День Конституции;

- 24 августа - День независимости;

- 14 октября - День защитника;

- один день (воскресенье) - Пасха (Пасха);

- один день (воскресенье) - Троица.

Кроме того, в 2020 году должен быть перенесен выходной:

- в воскресенье 8 марта - на понедельник 9 марта;

- в воскресенье 19 апреля - на понедельник 20 апреля;

- в субботу 9 мая - на понедельник 11 мая;

- в воскресенье 7 июня - на понедельник 8 июня;

- в воскресенье 28 июня - на понедельник 29 июня.