Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Итоги 11 августа: Курбан-Байрам, консультации по "Нормандскому формату", Нетаньяху приедет в Киев
Итоги 11 августа: Курбан-Байрам, консультации по "Нормандскому формату", Нетаньяху приедет в Киев
День в ООС: зафиксировано 8 обстрелов, один военный раненый
День в ООС: зафиксировано 8 обстрелов, один военный раненый
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день
Приметы и обряды на 12 августа - Иван Воин, Силин день

Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019

Смотрите фото (3)
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
07:52 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мусульмане во всем мире отмечают один из самых важных в исламе праздников - Курбан Байрам.

Курба́н-байра́м или ’Ид аль-адха – это главный праздник в исламе и один из самых известных в мире.

Курбан-Байрам празднуют на протяжении 5 дней. Дату исчисляют от другого исламского праздника (Ураза-Байрам), отмечаемого в честь окончания поста в Рамадан. Через 70 суток после него наступает Курбан-Байрам. В григорианском календаре его дата ежегодно изменяется. Таким образом, в 2019 году Курбан-Байрам начался вечером 11 августа, а завершится 14 августа. В исламских странах праздник является официальным выходным днем.

Курбан Байрам символизирует покорность воле Аллаха и любовь к нему. Считается, что празднование приближает верующего к Всевышнему.

Праздник также знаменует собой окончание хаджа — паломничества в Мекку. Согласно учению ислама, хадж должен совершить хотя бы один раз в жизни каждый мусульманин. Если человек по уважительным причинам не может сам совершить паломничество, то он имеет право послать вместо себя другого человека, называемого "вакиль аль-хадж", оплатив ему все необходимые расходы. При этом таким человеком может быть лишь тот, кто уже ранее совершал хадж.

Зеленский о Курбан-Байраме: Это большой праздник приносит ощущение примирения

Мусульманская община Украины 11 августа начала отмечать главный праздник в исламе - Курбан-Байрам. Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ), действа проходят по всем филиалах управления. 

Традиционно в главной мечети страны вместе с простыми мусульманами будут выполнили праздничную молитву представители дипломатического корпуса из мусульманских стран. Также Муфтий ДУМУ шейх Ахмед Тамим провозгласил молитву за благополучие и мир в нашей стране.

Курбан Байрам 2019: поздравления в стихах и прозе

За день праздника и три последующих дня (дни Ат-Ташрик) раздают рекордное количество жертвенного мяса. Согласно мусульманскому обычаю, мясо делят на три части: одну отдают бедным и нуждающимся, вторую - близким друзьям и родственникам, а третью - оставляют себе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Мусульмане, Ислам, Курбан-байрам, Мекка, Хадж, Курбан Байрам 2019, Курбан-Байрам 12 августа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
03 Образование ранней седины: названы причины
04 День в ООС: боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ
05 Со столичного Подола на Оболонь можно будет добраться на речном трамвае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на середину августа
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на середину августа
Пожар в американском детском саду: погибли 5 детей (Фото)
Пожар в американском детском саду: погибли 5 детей (Фото)
В Одессе прошла акция поддержки политзаключенного Клыха
В Одессе прошла акция поддержки политзаключенного Клыха
Лучше не есть это блюдо на завтрак: чем вредна обычная яичница
Лучше не есть это блюдо на завтрак: чем вредна обычная яичница
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь