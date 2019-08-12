Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019

Новости Украины:Мусульмане во всем мире отмечают один из самых важных в исламе праздников - Курбан Байрам.

Курба́н-байра́м или ’Ид аль-адха – это главный праздник в исламе и один из самых известных в мире.

Курбан-Байрам празднуют на протяжении 5 дней. Дату исчисляют от другого исламского праздника (Ураза-Байрам), отмечаемого в честь окончания поста в Рамадан. Через 70 суток после него наступает Курбан-Байрам. В григорианском календаре его дата ежегодно изменяется. Таким образом, в 2019 году Курбан-Байрам начался вечером 11 августа, а завершится 14 августа. В исламских странах праздник является официальным выходным днем.

Курбан Байрам символизирует покорность воле Аллаха и любовь к нему. Считается, что празднование приближает верующего к Всевышнему.

Праздник также знаменует собой окончание хаджа — паломничества в Мекку. Согласно учению ислама, хадж должен совершить хотя бы один раз в жизни каждый мусульманин. Если человек по уважительным причинам не может сам совершить паломничество, то он имеет право послать вместо себя другого человека, называемого "вакиль аль-хадж", оплатив ему все необходимые расходы. При этом таким человеком может быть лишь тот, кто уже ранее совершал хадж.

Мусульманская община Украины 11 августа начала отмечать главный праздник в исламе - Курбан-Байрам. Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ), действа проходят по всем филиалах управления.

Традиционно в главной мечети страны вместе с простыми мусульманами будут выполнили праздничную молитву представители дипломатического корпуса из мусульманских стран. Также Муфтий ДУМУ шейх Ахмед Тамим провозгласил молитву за благополучие и мир в нашей стране.

За день праздника и три последующих дня (дни Ат-Ташрик) раздают рекордное количество жертвенного мяса. Согласно мусульманскому обычаю, мясо делят на три части: одну отдают бедным и нуждающимся, вторую - близким друзьям и родственникам, а третью - оставляют себе.