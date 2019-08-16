Скачать
Пятница, 16.08.2019
Отчет СММ ОБСЕ: Россия "пригнала" запрещенное вооружение на Донбасс
Отчет СММ ОБСЕ: Россия "пригнала" запрещенное вооружение на Донбасс
Жена Атамбаева заявила об открытом деле против нее
Жена Атамбаева заявила об открытом деле против нее
Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей
Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей

Следователи восстановили картину убийства Дианы Хриненко

Следователи восстановили картину убийства Дианы Хриненко
10:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:По версии следствия, подозреваемый нанес Диане телесные повреждения неизвестным тупым предметом, после чего закопал тело.

В Кировоградской области продолжают расследование по факту убийства несовершеннолетней Дианы Хриненко. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Кропивницкого, передает УНН.

По версии следствия, 25.08.2018 года, около 01:30 подозреваемый ехал на автомобиле по с. Субботцы Знаменского района. Заметил, как со стороны центра села направлялась ранее ему незнакомая девушка и разговаривала по мобильному телефону. В этот момент у подозреваемого возник умысел на убийство.

Согласно данным, с помощью неустановленного следствием предмета, поверхность которого имеет тупые твердые свойства, причинил несовершеннолетний телесные повреждения костей свода черепа, неполного перелома диафиза второй пястной кости правой кисти, полного осколочного перелома тела нижней челюсти, повреждение остистого отростка четвертого поясничного позвонка. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся переломами костей основания и свода черепа.

Причинив смерть девушки, имея опыт в конспирации преступной деятельности, пытаясь уклониться от уголовной ответственности, решил спрятать тело. С этой целью положил тело к себе в автомобиль на заднее сиденье и поехал в сторону с. Новотреповка Знаменского района рядом с автодорогой Новополяна - Глубокая Балка. Подозреваемый, убедившись, что никого нет вокруг, понимая, что в данном месте никто не будет искать, спрятал тело, закопав его в поле. После исчез в неизвестном направлении.

Состоялся суд над вероятным убийцей Дианы Хриненко

Расследование по факту убийства Дианы Хриненко продолжается.

Напомним, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области исчезла 16-летняя местная жительница Диана Хриненко. Поиски пропавшей девушки продолжались все время, однако ее останки нашли только в марте 2019 года.

В августе этого года стало известно, что в польском городе Познань полицейские задержали гражданина Украины, который подозревается в убийстве 17-летней девушки на украинской территории.

Впоследствии выяснилось, что на границе Украины задержали подозреваемого в убийстве Дианы. 15 августа его взяли под стражу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Убийство, Ленинский районный суд, Диана Хриненко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
04 Подготовительная группа вновь соберется во вторник
05 Google представила крупное обновление Chrome OS
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моря
КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моря
Протесты в Москве 24 августа будут не согласованы
Протесты в Москве 24 августа будут не согласованы
Серию вспышек АЧС зафиксировали в Сербии
Серию вспышек АЧС зафиксировали в Сербии
Инсайдер рассказал, как общаются между собой принц Джордж и принцесса Шарлотта
Инсайдер рассказал, как общаются между собой принц Джордж и принцесса Шарлотта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь