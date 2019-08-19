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Луценко рассказал, как изменилась ГПУ под его руководством

Луценко рассказал, как изменилась ГПУ под его руководством
20:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Луценко рассказал, что изменилось в ГПУ при его руководстве.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время его работы на должности произошло повышение зарплаты прокурорам, была создана Генинспекция, а также прокурорское самоуправление.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.нет.

"Мне не повезло, что первый шаг реформы был до меня и задекларирован и сделан. Речь идет об утверждении местных прокуроров на конкурсах. К сожалению, тогда конкурсы были декоративными. Специальная комиссия подавала трех кандидатов генеральному прокурору и он сам, несмотря на тесты, определял, кто из них будет местным прокурором. До истечения пятилетнего срока никого из назначенных за такой "конкурс" человек я освободить не мог", - сказал Луценко.

По его словам, это "не меняло правила игры".

"Что мы сделали? Любое назначение – только через открытый конкурс и только тест является основанием назначения. Поэтому из вновь назначенных работников – 73% - вне системы. Второе – мы вдвое повысили зарплату. Третье, мы вместе с американскими коллегами создали Генеральную инспекцию, которая на днях отметилась юбилейным 60 пойманным на получении взятки прокурором, мы сократили количество прокуроров", - добавил он.

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По его словам, "важнейшая реформа системы ГПУ – это создание прокурорского самоуправления".

"Это было одним из требований получения безвиза. Лишение генпрокурора и его заместителей кадровых функций, передачи их избранному на съезде КДПК и совеу прокуроров, который, собственно, ведет кадровую работу теперь в органах прокуратуры, является базовым признаком демократии и независимости прокуроров", - подчеркнул Луценко.

Он уточнил, что "следующий наш шаг - возможно, самый важный, наиболее революционный".

"Это - отказ от функций следствия. С ноября следствие ГПУ должна быть окончательно отменено, а дела переданы в НАБУ или ГБР. Во-первых, это норма Конституции еще 96-го года, кто помнит матчасть. Но всегда находились желающие как-то ее временно, в переходных положениях определить. Надеюсь, что мой преемник не позарится на это и в ноябре мы окончательно будем знать, что есть прокуратура с функциями процессуального руководства и поддержания обвинения, а есть следственные подразделения в виде ГБР, СБУ, полиции и тому подобное. И никто не подумывает снова соединить эти две функции. Соединение этих функций приводит опять-таки к политических и бизнесовых репрессий и в ГПУ в виде плохо замаскированного НКВД", - добавил Луценко.

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По его убеждению, лучше завершить эти внутренние изменения двумя важнейшими шагами.

"Первое - объединить НАБУ и ГБР, искусственность разъединение которых подрывает эффективность и порождает конкуренцию ведомств. ГБР должны расследовать все дела, а при выходе на чиновников категории А - передавать дело своим коллегам", - добавил Луценко.

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Второй шаг, как он отметил — это создание Службы финансовой безопасности и ликвидация экономических функций МВД и СБУ.

"Этого давно требует бизнес, замучили визитами 5-6 подразделений различных ведомств", - уточнил Луценко.

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Юрий Луценко, ГПУ, НАБУ, ГБР.
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