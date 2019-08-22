Избранный нардеп от "Слуги народа" отказался от мандата

Новости Украины:Избранный народный депутат Андрей Лысюк отказался от депутатского мандата.

Избранный народный депутат от партии ”Слуга народа” Андрей Лысюк (№69 в избирательном списке партии) отказался от депутатского мандата.

Учитывая обстоятельства ЦИК признала Лысюка таковым, который не получил мандат, и признала избранной Елену Хоменко (№129 в избирательном списке партии).

По словам члена ЦИК Екатерины Махницкий, 21 августа Лысюк лично подал в Комиссию заявление об отказе от депутатского мандата.

Таким образом, согласно ч.4 ст.101 закона о выборах народных депутатов, ЦИК должна признать избранным следующего по очередности кандидата в нардепы, которой является Хоменко.