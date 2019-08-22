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"Слуга народа" претендует на большую часть комитетов рады

"Слуга народа" претендует на большую часть комитетов рады
14:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Партия "Слуга народа" хочет занять 21 профильный комитет из 23.

Политическая партия “Слуга народа” претендует на председательство в 21 профильном комитете Верховной Рады девятого созыва.

Об этом журналистам в четверг сообщил представитель Президента в Верховной Раде, координатор подготовительной подгруппы, занимающейся, в частности, вопросами формирования комитетов, Руслан Стефанчук.

"Есть понимание относительно представительства в комитетах, их руководства. Оно связано с тем, что из тех пяти руководящих должностей, в которые входят председатель комитета, первый заместитель, секретарь и как минимум два заместителя, эти пять должностей должны быть распределены в соответствии с квотами... Мы решили относительно своих 60 процентов... то, на что мы претендуем, мы уже определили - это 21 комитет, если я не ошибаюсь, где мы хотели бы взять председательства и взять обычных двух заместителей. А по другим - секретарь и первый заместитель, мы готовы передать этот вопрос на решение наших коллег", - отметил Стефанчук.

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В то же время на уточняющий вопрос от журналистов, какое количество комитетов "Слуга народа" планирует передать под руководство другим политическим силам, Стефанчук сказал, что сейчас это два или три комитета.

В то же время на уточняющий вопрос журналистов, какое количество комитетов “Слуга народа” планирует передать под руководство другим политическим силам, Стефанчук сказал, что сейчас это два или три комитета.

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“Два или три комитета, я думаю, мы передадим для руководства (оппозиции – ред.), только руководства, то есть председательства”, - уточнил он.

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15 августа подготовительная депутатская группа из числа новоизбранных народных депутатов определила перечень из 23-х профильных комитетов Верховной Рады и их названий. Это на пять комитетов меньше, по сравнению с прошлым созывом.

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Верховная Рада, "Слуга народа", Парламентские выборы 2019, Руслан Стефанчук.
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