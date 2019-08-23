Скачать
Пятница, 23.08.2019
Парубий встретился со спикером парламента Литвы
Парубий встретился со спикером парламента Литвы
"Все очень просто": Фриланд назвала условие возвращения России в G7
"Все очень просто": Фриланд назвала условие возвращения России в G7
Лига Европы УЕФА: "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу"
Лига Европы УЕФА: "Заря" уступила испанскому "Эспаньолу"
Афиша интересных событий в Украине на 24-25 августа
Афиша интересных событий в Украине на 24-25 августа

Кабмин назначил нового руководителя Государственной службы экспортного контроля

Кабмин назначил нового руководителя Государственной службы экспортного контроля
01:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ИКИСУ

Новости Украины:Госслужбу экспортного контроля временно возглавил экс-глава аппарата гендиректора "Укроборонпрома".

Правительство Украины временно возложило обязанности глава Государственной службы экспортного контроля на заместителя главы этой службы Дениса Радова, который до конца 2017 года был руководителем аппарата генерального директора госконцерна "Укроборонпром".

Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял 21 августа и обнародовал на своем сайте в четверг.

Одновременно правительство освободило от этих обязанностей Юрия Ливчина, отменив свое соответствующее распоряжение от 5 июля этого года.

Кабмин освободил Ильенко от должности главы Госкино

Радов был назначен заместителем главы Госслужбы экспортного контроля решением правительства от 14 августа этого года на срок пять лет с испытательным сроком 6 месяцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Экспорный контроль, Денис Радов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 23 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо: что обсуждали
03 Названа главная причина женского долголетия
04 Зеленский обратился к украинцам (Видео)
05 Зеленский переговорил по телефону с Туском: что обсуждалось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Евросолидарность&quot; предлагает всех своих депутатов в комитеты ВР
"Евросолидарность" предлагает всех своих депутатов в комитеты ВР
День независимости-2019: как будет проходить Шествие достоинства
День независимости-2019: как будет проходить Шествие достоинства
Суд продлил арест экс-директора лагеря &quot;Виктория&quot;
Суд продлил арест экс-директора лагеря "Виктория"
Украину потрясла премьера фильма о голливудском насильнике
Украину потрясла премьера фильма о голливудском насильнике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь