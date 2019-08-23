Кабмин назначил нового руководителя Государственной службы экспортного контроля

Новости Украины:Госслужбу экспортного контроля временно возглавил экс-глава аппарата гендиректора "Укроборонпрома".

Правительство Украины временно возложило обязанности глава Государственной службы экспортного контроля на заместителя главы этой службы Дениса Радова, который до конца 2017 года был руководителем аппарата генерального директора госконцерна "Укроборонпром".

Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял 21 августа и обнародовал на своем сайте в четверг.

Одновременно правительство освободило от этих обязанностей Юрия Ливчина, отменив свое соответствующее распоряжение от 5 июля этого года.

Радов был назначен заместителем главы Госслужбы экспортного контроля решением правительства от 14 августа этого года на срок пять лет с испытательным сроком 6 месяцев.