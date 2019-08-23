Боевик Алексей Седиков просит у Зеленского о помиловании

Гражданин Российской Федерации Алексей Седиков, воевавший на стороне контролируемых Россией боевиков на Донбассе и осужденный за терроризм, написал заявление-прошение о помиловании на имя президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Седиков сказал в комментарии корреспонденту "Громадського", которая посетила его в Бучанской исправительной колонии № 85.

"Где-то две неделю назад ко мне пришли работники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал, что да, и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю", - сказал заключенный.

Седиков - лейтенант запаса вооруженных сил РФ, в 2016 году он начал воевать на стороне боевиков так называемой "ЛНР". В июле 2016 года Седикова задержали украинские военные, тогда он получил ранение ноги.

В 2017 году его признали виновным в террористической деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы.

Он есть в списке россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе, его уже возили на обмен в декабре 2017 года, но вернули, как и всех других россиян.

Седиков был среди 22 россиян, которые в 2018 году обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть их на родину.

Ранее сегодня, 22 августа, адвокат Валентин Рыбин заявил, что его подзащитные, осужденные по "делу крымских дезертиров" бывшие украинские военные Максим Одинцов и Александр Баранов, а также граждане России Евгений Мефёдов и Игорь Кимаковский, проходят юридические процедуры оформления обмена на находящихся в России украинцев.

Также сегодня стало известно, что экс-боец спецподразделения МВД "Беркут" Александр Саттаров, которого судят в Киеве за участие в "самообороне" Крыма, проходит юридические процедуры оформления обмена на удерживаемого Россией украинца.