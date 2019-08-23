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Глава ГРС: Решение о проверках бизнеса принято с нарушением закона

Глава ГРС: Решение о проверках бизнеса принято с нарушением закона
13:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:По словам Ляпиной, новое постановление уже вызвало волну критики со стороны бизнеса, который увидел, что на него будет оказываться давление.

Новое постановление о проверках бизнеса со стороны Государственной службы Украины по вопросам труда было принято Кабинетом министров с нарушением закона об основах государственной регуляторной политики.

Как сообщила глава Государственной регуляторной службы, новое постановление пришло на смену прежнему, которое было отменено из-за жалоб бизнеса. Однако и в новом постановлении не учтены все предложения предпринимателей и ГРС.

"Половина (предложений и наработок ГРС) была учтена. Но существенная половина учтена не была. И собственно, я могу спрогнозировать, что субъекты хозяйствования снова будут обжаловать это решение, поскольку оно принято с нарушением закона об основах государственной регуляторной политики. Это процедурное основание для его отмены", – заявила Ляпина.

Также, по словам Ляпиной, новое постановление уже вызвало волну критики со стороны бизнеса, который увидел, что на него будет оказываться давление.

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"По комментариям бизнеса, которые уже сегодня раздаются, причем подчеркиваю, легального бизнеса, то есть официальных субъектов с официальным трудоустройством, звучат мнения, что это просто будет создавать пиковое давление на бизнес в условиях сегодняшнего дня", подчеркнула глава ГРС.

При этом, отмененное прежнее постановление также создавало давление не бизнес и было неэффективным.

"Мы пытались привести к соответствию эти проверки в сфере труда к Закону о надзоре и контроле, уменьшить давление, сделать их эффективными, результативными. К сожалению, вся эта работа вчера была прервана принятием постановления в том виде, в котором есть", - заявила Ляпина.

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Все по теме:

Верховная Рада, Закон, Бизнес, Кабмин, Проверки, Ксения Ляпина, ГРС.
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