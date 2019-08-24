"У нас общая цель": Премьер Молдовы поздравила украинцев с Днем независимости

Новости Украины:Майя Санду рассказала, что отношения между Молодовой и Украиной поднялись на новый уровень после ее визита в Киев.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду поздравила Украину с Днем независимости.

"Уважаемые украинцы, поздравляю вас с Днем независимости Украины! Я очень рада, что нам удалось поднять на новый уровень отношения между нашими странами во время визита в Киев, где мы беседовали с президентом Владимиром Зеленским", - написала Санду на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

"Через 28 лет после независимости наших стран у нас есть общая цель – интеграция в Европейский Союз, и мы будем продолжать бороться за нее", - добавила она.