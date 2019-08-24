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"У нас общая цель": Премьер Молдовы поздравила украинцев с Днем независимости

"У нас общая цель": Премьер Молдовы поздравила украинцев с Днем независимости
15:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Майя Санду рассказала, что отношения между Молодовой и Украиной поднялись на новый уровень после ее визита в Киев.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду поздравила Украину с Днем независимости.

"Уважаемые украинцы, поздравляю вас с Днем независимости Украины! Я очень рада, что нам удалось поднять на новый уровень отношения между нашими странами во время визита в Киев, где мы беседовали с президентом Владимиром Зеленским", - написала Санду на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

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"Через 28 лет после независимости наших стран у нас есть общая цель – интеграция в Европейский Союз, и мы будем продолжать бороться за нее", - добавила она.

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День независимости Украины, Майя Санду, День Независимости-2019.
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