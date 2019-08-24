Станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли: подробности

Станция киевского метрополитена "Майдан независимости" закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.
Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
Увага!
Станцію «Майдан Незалежності» + пересадку зачинено на вхід та вихід.
Надійшов анонімний дзвінок про мінування!
Перепрошуємо за незручності!
Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/G7ikkwexTz
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) August 24, 2019
"Станцию "Майдан независимости" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сообщает КП "Киевский метрополитен" в микроблоге Твиттер в субботу вечером.
Напомним, сегодня в Киеве во время проведения официальных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины поступило сообщение о заминировании Майдана Незалежности.