Станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли: подробности

Новости Украины:Станция метро "Майдан независимости" закрыта из-за сообщения о минировании.

Станция киевского метрополитена "Майдан независимости" закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Увага!

Станцію «Майдан Незалежності» + пересадку зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Перепрошуємо за незручності!

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/G7ikkwexTz — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) August 24, 2019

"Станцию "Майдан независимости" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сообщает КП "Киевский метрополитен" в микроблоге Твиттер в субботу вечером.

Напомним, сегодня в Киеве во время проведения официальных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины поступило сообщение о заминировании Майдана Незалежности.