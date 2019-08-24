Появилась новая информация о станции метро "Майдан Незалежности"

Новости Украины:Станция возобновила свою работу.

Станцию киевского метро "Майдан Незалежности" открыли для входа и выхода пассажиров.

Об этом пресс-служба столичной подземки информирует в Twitter.

"Станция "Майдан Незалежности" + пересадка открыто на вход и выход", - отметили в пресс-службе.

Увага!

Станцію «Майдан Незалежності» + пересадку відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. pic.twitter.com/ZEB5QoXtH7 — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) August 24, 2019

Также сообщается, что проверка станции на предмет взрывчатки закончена. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Как сообщалось ранее, станция "Майдан Незалежности" была закрыта для проверки после получения сообщения о заминировании.