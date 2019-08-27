Google выпустил Doodle в честь легендарной певицы Сезарии Эворы (Фото, Видео)

Новости Украины:27 августа в поисковой системе Google появился новый Doodle.

Компания Google отметила день рождение всемирно известной певицы Сезарии Эворы. В честь дня рождения "Босоногой дивы" в поисковой системе Google появился Doodle, на котором изображена исполнительница.

Сезария Эвора родилась 27 августа 1941 года в Минделу (Кабо-Верде) в семье музыканта Жюстино да Круз Эвора и кухарки Доны Джоаны. Детство молодая певица провела в приюте, а с 17-летнего возраста она стала работать в музыкальных барах родного города. Изначально Сезария исполняла традиционные песни для Островов Зеленого Мыса "морна", а также африканские песни в стиле "фаду".

Свой первый сольный альбом певица записала в 43 года в столице Португалии. В Лиссабоне, в ресторане Enclave (где собирался клуб лиссабонских кабовердцев), ее услышал француз Жозе да Силва, который стал "продвигать" певицу в массы. Он привез уже 47-летнюю певицу во Францию и с этого момента началось ее сотрудничество с Lusafrica.

В начале 1980-х годов Сезария Эвора начала тур по Европе. А уже в 1988 году она стала знаменита на весь мир. Особое признание певица получила после выхода её четвёртого альбома "Мисс Перфумаду" в 1992 году.

В сентябре 2011 года Эвора объявила о завершении певческой карьеры, а 17 декабря 2011 года Сезария Эвора скончалась в Кабо-Верде в возрасте 70 лет. Причиной смерти легендарной певицы стала сердечно-легочная недостаточность и артериальная гипертензия.