Дождь уйдет, оставив нам тепло: прогноз погоды на 28 августа

"28 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный (на западе страны - юго-восточный), 5-10 м / с ", - говорится в сообщении.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Прогноз погоды на воскресенье, 28 августа, в городах Украины:
Ужгород – +30..+32, солнечно, без осадков
Львов – +27...+29, солнечно, без осадков
Ивано-Франковск – +28...+30, солнечно, без осадков
Тернополь – +28...+30, солнечно, без осадков
Черновцы – +29...+31, солнечно, без осадков
Хмельницкий – +28...+30, солнечно, без осадков
Луцк – +27...+29, солнечно, без осадков
Ровно – +27...+29, солнечно, без осадков
Житомир – +26...+28, солнечно, без осадков
Винница – +27...+29, солнечно, без осадков
Одесса – +27...+29, солнечно, без осадков
Николаев – +28...+30, солнечно, без осадков
Херсон – +29...+31, солнечно, без осадков
Симферополь – +28...+30 солнечно, без осадков
Кропивницкий – +27...+29, солнечно, без опадов
Черкассы – +26...+29, солнечно, без опадов
Чернигов – +24...+26, солнечно, без осадков
Сумы – +24...+26, солнечно, без осадков
Полтава – +26...+28, солнечно, без осадков
Днепр – +27...+29, солнечно, без осадков
Запорожье – +29...+31, солнечно, без осадков
Донецк – +25...+27, солнечно без осадков
Луганск – +24...+26, солнечно, без осадков
Харьков – +25...+27, солнечно, без осадков
Киев – +25..+27, солнечно, без осадков
Температура ночью ожидается 11-16 °, на Закарпатье и побережье морей 17-22 °; днем 23-28 °, в западных, южных и Днепропетровской областях 29-33 °.
Прогноз погоды на 28 августа
В следующие два дня, 29-30 августа, сохранится небольшая облачность, без осадков. Лишь днем 30 августа на крайнем западе страны кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.
Температура на Левобережье (кроме Херсонской области) ночью 7-12°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, в южных и западных областях до 30°.
В течение 31 августа - 1 сентября в Украине дождей также не ожидается. Температура ночью 10-16°, на побережье морей до 19°; днем 25-31°.
В Киеве и Киевской области 28 августа без осадков. Температура ночью в столице 14-16 °, днем 25-27 °; по области ночью 11-16 °, днем 23-28 °.
Без осадков будет в Киеве и 29-30 августа. Ночью температура воздуха составит ночью 8-13 °, днем 20-25 °.
В течение 31 августа - 1 сентября в столице сохранится сухая погода. Температура ночью 10-15 °, днем 25-30 °.