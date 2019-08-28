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Среда, 28.08.2019
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Дождь уйдет, оставив нам тепло: прогноз погоды на 28 августа

Дождь уйдет, оставив нам тепло: прогноз погоды на 28 августа
08:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине в среду, 28 августа, сохранится жаркая погода без осадков.

"28 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный (на западе страны - юго-восточный), 5-10 м / с ", - говорится в сообщении.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Прогноз погоды на воскресенье, 28 августа, в городах Украины:

Ужгород – +30..+32, солнечно, без осадков

Львов – +27...+29, солнечно, без осадков

Ивано-Франковск – +28...+30, солнечно, без осадков

Тернополь – +28...+30, солнечно, без осадков

Черновцы – +29...+31, солнечно, без осадков

Хмельницкий – +28...+30, солнечно, без осадков

Луцк – +27...+29, солнечно, без осадков

Ровно – +27...+29, солнечно, без осадков

Житомир – +26...+28, солнечно, без осадков

Винница – +27...+29, солнечно, без осадков

Одесса – +27...+29, солнечно, без осадков

Николаев – +28...+30, солнечно, без осадков

Херсон – +29...+31, солнечно, без осадков

Симферополь – +28...+30 солнечно, без осадков

Кропивницкий – +27...+29, солнечно, без опадов

Черкассы – +26...+29, солнечно, без опадов

Чернигов – +24...+26, солнечно, без осадков

Сумы – +24...+26, солнечно, без осадков

Полтава – +26...+28, солнечно, без осадков

Днепр – +27...+29, солнечно, без осадков

Запорожье – +29...+31, солнечно, без осадков

Донецк – +25...+27, солнечно без осадков

Луганск – +24...+26, солнечно, без осадков

Харьков – +25...+27, солнечно, без осадков

Киев – +25..+27, солнечно, без осадков

Температура ночью ожидается 11-16 °, на Закарпатье и побережье морей 17-22 °; днем 23-28 °, в западных, южных и Днепропетровской областях 29-33 °.

Прогноз погоды на 28 августа

В следующие два дня, 29-30 августа, сохранится небольшая облачность, без осадков. Лишь днем 30 августа на крайнем западе страны кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.

Температура на Левобережье (кроме Херсонской области) ночью 7-12°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, в южных и западных областях до 30°.

В течение 31 августа - 1 сентября в Украине дождей также не ожидается. Температура ночью 10-16°, на побережье морей до 19°; днем 25-31°.

Приметы и обряды на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

В Киеве и Киевской области 28 августа без осадков. Температура ночью в столице 14-16 °, днем 25-27 °; по области ночью 11-16 °, днем 23-28 °.

Без осадков будет в Киеве и 29-30 августа. Ночью температура воздуха составит ночью 8-13 °, днем 20-25 °.

В течение 31 августа - 1 сентября в столице сохранится сухая погода. Температура ночью 10-15 °, днем 25-30 °.

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Киев, Погода, Жара, Крым, Тепло, Прогноз погоды, Укргидрометрцентр.
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