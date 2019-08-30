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Ребенок, погибший от кори, имел неизлечимую болезнь

Ребенок, погибший от кори, имел неизлечимую болезнь
22:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Ребенок, чью смерть связывают с корью, болел лейкозом.

В настоящее время неизвестно, действительно ли корь стала причиной смерти мальчика с противопоказаниями к прививке, ведь он находился на лечении с диагнозом лейкоз за рубежом и его тело еще не доставлено в Украину.

Об этом сообщила в.и.о. директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Татьяна Мицьо.

"6-летний мальчик, о котором сегодня СМИ сообщили, что он якобы умер от кори на Закарпатье, на момент смерти находился за границей. У ребенка был диагноз "лейкоз". Действительно ли именно инфекция кори стала причиной смерти ребенка, в настоящее время точно неизвестно, тело еще не доставлено в Украину и мы не видели справку о смерти и причины, которые её вызвали", - сказала Мицьо.

Отмечается, что ребенок был родом из Раховского района Закарпатья.

Более 200 человек заболели корью за прошедшую неделю

Как сообщалось, о смерти мальчика от кори ранее сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава. Отмечалось, что он не был вакцинирован из-за противопоказания и инфицировался от старшего брата.

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МОЗ, Корь, Татьяна Мицьо.
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